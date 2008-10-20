У парламента страны нового созыва широкие перспективы сотрудничества с Европейским союзом

Об этом заявил Председатель Палаты представителей Национального собрания Вадим Попов, подводя итоги участия нашей делегации в 119-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве.

Вадим Попов, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: "Учитывая потепление отношений между Беларусью и ЕС, у нового созыва белорусского парламента есть широкое поле для продолжения динамичного сотрудничества с европейскими странами. Залог этого – снятие визовых ограничений для должностных лиц Беларуси. Далее последует снятие ограничений в экономической плоскости".

Белорусский спикер подчеркнул, что наша страна активно использует широкую политическую площадку Межпарламентского Союза для налаживания не только двусторонних отношений. По инициативе Беларуси в повестку дня женевской сессии были включены вопросы о роли парламентов мира в противостоянии двум современным глобальным угрозам: финансовому кризису и распространению оружия массового поражения.

