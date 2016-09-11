«У отдельных кандидатов в депутаты политическая культура оказалась недостаточной»: Лилия Ананич о теледебатах

Новости Беларуси. В информационном центре ЦИК во Дворце Республики работают журналисты, освещающие парламентские выборы в Беларуси. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ попросил прокомментировать нюансы нынешней кампании министра информации Республики Беларусь.

Мы постарались обеспечить, все средства массовой информации, равные условия абсолютно для всех кандидатов. Тем не менее, порядка 30% отказались от этой возможности, не участвовали в теледебатах, не воспользовались возможностью пообщаться с избирателем в эфире. С чем Вы это связываете, как Вам кажется?

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Я думаю, что это – особенности роста, особенности роста депутатского корпуса. Ведь сегодня пресса просвечивает личность, как никакой другой рентген. И выйти в прямой эфир, выйти на теледебаты, выйти к избирателю через экран телевизора – это очень непростой, казалось бы, для журналистов простой, а для профессионала-врача, для профессионала-учителя – не всегда простое дело. Но важно ещё и то, что политическая культура оказалась недостаточной, на мой взгляд, у отдельных кандидатов в депутаты.

Коль тебя определили твои трудовые коллективы, доверили тебе право быть кандидатом, должны были все, на мой взгляд, активно участвовать.

Но, а что касается определённых политических сил – думаю, что они использовали это время для того, чтобы попиарить не столько кандидатов, сколько свои программы и избирательное законодательство им это также позволило. Сегодня можно говорить об открытой информационной кампании, честно и справедливой, о том, что белорусская пресса: телевидение, радио, Интернет-ресурсы, наверное, как никогда в полную силу сработали и результат – избирательные участки, высокая явка, и, я уверена, победа самых-самых профессиональных кандидатов в депутаты.