У миссии наблюдателей СНГ существенных замечаний нет

Миссия наблюдателей СНГ не имеет существенных замечаний по ходу избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь. Об этом сообщил журналистам 15 марта глава миссии наблюдателей от СНГ, исполнительный секретарь Содружества Владимир Рушайло."Существенных жалоб и претензий к исполнительной власти нет", - сказал он. По словам Владимира Рушайло, у международных наблюдателей от СНГ сложилось позитивное впечатление от посещения белорусских регионов. "Впервые наблюдение за предстоящей избирательной кампанией по выборам президента Беларуси мы начали осуществлять не за месяц, а за два месяца до даты выборов. Это позволило посвятить больше времени работе на различных уровнях избирательных комиссий - от областных до участковых. 14 марта работали в Могилеве, посетили 3 городских и 3 сельских, а также областную избирательную комиссию. Завтра планируем посетить Гомель. В субботу, 18 марта, руководство штаба миссии наблюдателей СНГ будет работать в Минске и Минской области", - пояснил Владимир Рушайло. Международные наблюдатели СНГ 19 марта планируют осуществлять наблюдение примерно на 60% избирательных участков Беларуси.