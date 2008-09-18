У израильской партии власти Кадима новый лидер

На прошедших выборах Ципи Ливни, которая в нынешнем правительстве занимает пост министра иностранных дел, получила большинство голосов, чуть более 43 %. Ее главный соперник, министр транспорта, отстал всего на 1 %. Действующий премьер-министр Эхуд Ольмерт, который оказался в центре коррупционного скандала, заявил, что передает победителю свои полномочия. После его отставки у Ливни будет 42 дня на то, чтобы сформировать новое правительство и коалицию парламентского большинства.