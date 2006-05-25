У граждан Союзного государства должны быть равные права

Проблемы, с которыми сталкиваются жители Беларуси, выезжая на место жительства в Россию - медицинское и пенсионное обеспечение, порядок налогообложения и многие другие вопросы - можно объединить в двух словах: равные права. Тема обеспечения равных прав граждан Союзного государства и стала предметом обсуждения в Национальном пресс-центре 24 мая в Минске. Принятие Соглашения в сфере миграции позволит обеспечить равные права гражданам Беларуси и России на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства.



Но пока существуют различия в законодательствах. Исходя из них, граждане Беларуси и России, друг для друга в настоящее время являются иностранцами. В случае подписания Соглашения, территория Союзного государства будет называться <единым миграционным пространством>. Пока оно существует с определенными ограничениями.