У Главы белорусского государства - кадровый день

Ряд назначений 23 июня произвел Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства согласовал руководителей для концерна Белнефтехим, предприятия Белтрансгаз и для новой структуры - Белорусской нефтяной компании. Александр Лукашенко потребовал навести порядок в отрасли, в частности систематизировать закупки нефти. Всех новоназначенных чиновников Президент призвал следовать морально-этическим нормам и не ввязываться в коммерческие аферы. Моя коллега Ирина Комарова - о новых персоналиях.

Ещё несколько минут назад они занимали свои прежние должности. Выйдя за эти двери, они поменяют свои должностные портфели на новые. И будут новыми лицами в списке должностных персоналий страны.

Новые кресла вам - не за выслугу лет, а за реальный потенциал. Это в качестве приветственного слова Главы государства. Первым представляют нового помощника Президента - главного инспектора по Витебской области Виктора Пилипца. Быть помощником - почетно и ответственно, требования к человеку на этой должности жесточайшие, добавляет Александр Лукашенко.

Исполнительная вертикаль власти сегодня немного обновилась. Кадровые изменения коснулись Минского и Могилевского облисполкомов, администрации Заводского района столицы, Кореличского и Столбцовского районных исполнительных комитетов. Всех новоназначенных чиновников Президент призвал следовать морально-этическим нормам и не ввязываться в коммерцию.

Ещё одна группа назначенцев. Особо выделяются те, кто будет представлять нефтегазовую отрасль страны. Сидят отдельно и серьезны гораздо больше, чем коллеги напротив. Председателем концерна Белнефтехим будет Валерий Казакевич.

Александр Лукашенко согласился также с назначением Владимира Майорова генеральным директором Белтрансгаза и Владимира Зубкова - руководителем Белорусской нефтяной компании. Последняя - структура новая - её будут создавать по аналогии с Белорусской калийной компанией. Обращаясь к новоназначенным должностным лицам, Глава государства потребовал навести порядок в отрасли, в частности систематизировать закупки нефти.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение новых руководителей ряда белорусских предприятий. Белорусский автомобильный завод, занимающий 30% мирового рынка большегрузных автомобилей, Президент назвал одним из ключевых предприятий экономики страны. Глава государства согласился с назначением Петра Пархомчика генеральным директором. О прежнем руководителе БелАЗа - Павле Мариеве - только хорошие отзывы. Однако время требует новых людей и новых задач. Одну из них Президент озвучил тут же - работать без посредников.

