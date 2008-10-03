У депутатов третьего созыва Палаты представителей Национального собрания - заключительная 9-ая сессия

Сегодня в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь рассмотрен Декрет Президента "Об отдельных вопросах общего среднего образования".

Декретом установлено: срок получения общего среднего образования составляет 11 лет. Согласно документу, занятия в учебном году будут проходить с 1 сентября по 1 июня. Учебная неделя длится пять дней. Шестой день предназначен для проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Профильные классы заменены факультативными занятиями. О чем еще говорили парламентарии и как уже живется школам по новому графику - материал Виктории Свирской.



Сегодня изменения в общем среднем образовании парламентарии обсуждали особенно горячо. Вот уже месяц школы живут по-новому. Достаточно для того, чтобы возникли вопросы. И ответы на них. Отмена профильных классов и появление факультативов - одно из главных изменений. Дополнительные занятия ученики посещают по желанию. Желанию получить более глубокие знания. Это что-то сродни репетиторству - только бесплатно. И проводят факультативы свои же учителя.

Кстати, уже факультативные занятия посещают более 70% учеников старших классов и 45% учащихся базовой школы. Самые популярные предметы - русский и белорусский языки, математика, физика, химия. Гранит науки старшеклассники готовы грызть даже в так называемый "неучебный" - шестой день недели. Правда, здесь получается накладка: графиков основных и дополнительных занятий.

С возвращением к одиннадцатилетке возникли и штрих-классы. А следовательно количество выпускников школ в следующем году возрастает. Только и здесь парламентарии все предусмотрели. Количество бюджетных мест в белорусских вузах в 2009 году будет увеличено. Увеличилось также и количество учебников. Этого потребовало некоторое несоответствие между новой и старой программами. Например, по русской литературе. Учителя нашли свое решение неожиданно возникшей проблеме.

В Парламенте также отметили необходимость поддержать педагогов - в первую очередь материально. Это значит, что скоро - то есть уже в 2009 году - зарплата учителей возрастет на четверть, а молодым специалистам будут установлены ежемесячные доплаты.

