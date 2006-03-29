У депутатов - сессия

Спикер Палаты представителей Национального собрания Владимир Коноплев считает, что к очередной депутатской сессии все готово. В повестку будет включено почти 50 документов. Наиболее объемные и сложные из них - проекты кодексов о земле, бюджетный и жилищный кодексы. Белорусский парламент намерен рассмотреть заявление и резолюции польского сейма. В них говорится о непризнании президентских выборов в Беларуси и содержится просьба к польскому правительству применить политические и экономические санкции к республике. Планируется, что на весенней сессии парламентарии примут заявление в связи со смертью экс-президента Югославии Слободана Милошевича - Беларусь всегда поддерживала народ бывшей Югославии.