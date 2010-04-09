У демократов в США рекордно снизился рейтинг

Рейтинг американской Демократической партии достиг рекордно низкой отметки за 18 лет ведения статистики.

Как показал недавний опрос компании Gallup и газеты USA Today, благосклонно к демократам относятся лишь 41 процент американцев. При этом у Республиканской партии, проигравшей последние президентские и парламентские выборы, тот же показатель составляет 42%.



Если верить исследователям Gallup, отставание республиканцев в рейтинге, сохранявшееся последние четыре года, было преодолено за весьма непродолжительный срок. Еще в конце августа – начале сентября отрыв демократов составлял 11 пунктов. Последний опрос, в котором приняли участие 1033 совершеннолетних американца, проводился в период с 26 по 28 марта.

Gallup отмечает, что партийные рейтинги имеют особое значение в год промежуточных выборов в Конгресс. В ближайшем ноябре на выборах будет решаться судьба трети мест в Сенате США, всех мест в Палате представителей, а также многих постов в органах власти различного уровня.

В преддверии голосования в стране значительно обострилось межпартийное противостояние, и республиканцы рассчитывают на волне общественного недовольства, связанного с экономическим кризисом и непопулярными мерами властей, отвоевать большинство в обеих палатах Конгресса, пишет Lenta.ru.