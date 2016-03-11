Новости Беларуси. У Белорусской православной церкви появится свое административное здание. О желании и причинах создания общереспубликанского центра для православных верующих Александру Лукашенко рассказал Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Инициативу духовенства президент поддержал. Проект должен быть выдержан и наживаться на его строительстве никто не должен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строить такое святое помещение и на каких-то коммерческих условиях чего-то там продавать, сдавать и прочее. Если уж приняли решение о строительстве этого центра, духовного центра, наверное, у господа будете просить благословения и так далее, и вдруг там кто-то что-то должен кому-то продавать, перепродавать, даже ради того, чтобы компенсировать затраты. Это не тот объект, где таким образом надо действовать. Нам нужно всячески изыскивать средства, функционально, как и спланировано, для того, чтобы функции выполняла наша церковь. Надо строить центр для нее. Время действительно пришло.

Сейчас все службы Экзархата находятся в небольшом здании епархиального управления, здесь же – квартира почетного Экзарха Беларуси митрополита Филарета и рабочий кабинет владыки Павла. Здание Минской епархии, которое было построено для ее нужд в 80-ые годы прошлого века, устарело. Теперь в Беларуси 15 епархий, а число приходов и священнослужителей с того времени выросло в шесть раз.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Растет наша паства, растет епископат.

Александр Лукашенко:

Это одна площадка? Там, где я был.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Да, это рядом с нашим епархиальным управлением. Мы планируем храм сделать новый, там сделать, разместить большой зал для приема наших архиереев, священнослужителей. Нам негде собраться даже для епархиального собрания.

Строительство экзархального центра на попечительском совете Белорусской православной церкви. Деньги на проект будут собирать из пожертвований и спонсорской помощи. А пока же Президент предложил духовенству все крупные церковные мероприятия за символическую плату проводить на других площадках столицы, коих в Минске достаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

У меня тоже фактически нет для таких больших мероприятий мер. Я беру какой-то экспоцентр или еще. Давайте таким образом за не то, что один цент, чтобы не платили (мероприятие это общественное), чтобы церковь не несла такие большие финансовые расходы, определимся, где будет проходить синод, чтобы действительно ни у кого не просили. Государство обязано обеспечить. Где проводить массовые мероприятия, встречи какие-то и так далее. Вплоть до того, что здесь, на месте, там, где проводит Президент. У нас же это здание сдается. Поэтому финансовых затрат у вас (бесплатно ничего не делается), а плата (один доллар или один цент) – это ни для кого не нагрузка, не обременительно.

Государство помогает в реконструкции исторических храмов, из бюджета финансируются церковные образовательные учреждения. Значительная помощь была оказана при строительстве Духовно-образовательного центра на Немиге. Его открытие было приурочено к визиту Святейшего Патриарха Кирилла в нашу страну.

Белорусский опыт церковно-государственного взаимодействия и межконфессионального диалога может служить примером для других стран и площадкой для диалога между пастырями разных церквей. Вопросы церковной жизни Александр Лукашенко намерен обсудить на встрече с Синодом Белорусской Православной церкви.