У Беларуси и ЮАР огромные предпосылки к тесному сотрудничеству

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с членами парламентской делегацией африканской страны.

Глава белорусского государства, приветствуя гостей, отметил важную роль межпарламентского сотрудничества между странами. Кроме того Александр Лукашенко выразил уверенность в успешном взаимодействии и отметил, что для этого создана хорошая нормативно-правовая база.

Глава парламентской делегации Южной Африканской республики, председатель Национального совета провинций Парламента ЮАР Мнинва Йоханннес Махлангу поблагодарил белорусского Президента за теплый прием. Гость отметил, что делегация провела плодотворные четыре дня в Беларуси. За это время удалось обсудить много вопросов двухстороннего сотрудничества.