У Беларуси и России разные подходы к Союзному строительству

Такое убеждение высказал Александр Лукашенко во время встречи 30 января с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Президент Беларуси возмущён тем, как в российских СМИ подают его высказывания в интервью представителям западной прессы. В свою очередь Геннадий Зюганов заявил, что Беларусь как союзник играет исключительную роль для России. При этом лидер российских коммунистов призвал Президента Беларуси не обращать внимание на отдельные голоса тех, кто противится строительству Союзного государства. По его словам, россияне трезво смотрят на ситуацию и сделают все, чтобы укрепить союз. "Моя личная точка зрения - без Союза Беларуси, России и Украины мы в этом мире не сумеем быть конкурентоспособными", - добавил лидер КПРФ.