У Беларуси и России нет непреодолимых барьеров и разногласий

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем премьер-министра России Игорем Шуваловым. Наши двухсторонние отношения сейчас переживают не самые лучшие времена. Специалисты по некоторым позициям отмечают явные разногласия. В первую очередь они касаются таможенной тройки.

Белорусский лидер призвал российского чиновника к открытому диалогу и отметил, что у двух стран не было никогда проблем в политике и дипломатии. На международной арене государства выступают вместе, как единое целое. И основным экономическим партнером для Беларуси по-прежнему остается Россия.

Александр Лукашенко:

Хотелось бы, чтобы Вы определённо чётко сказали: вот вы здесь неправильно действуете, или нам не нравится, или потребовали от нас объяснений — мы готовы к этому, хотели бы получить ответы на некоторые вопросы и от Вас Здесь нет, ещё раз подчёркиваю, никакой конфронтации — мы не рассчитываем на это, она нам абсолютно не нужна. Даже если Россия будет выталкивать нас со своего рынка, мы все равно будем бороться за него. Потому что такова жизнь. Зачем нам искусственно ухудшать ситуацию самим себе? Нам это не нужно. Конечно, параллельно мы будем искать другие рынки, другие позиции и так далее.