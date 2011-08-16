У Александра Лукашенко состоялся второй раунд переговоров с Эмиром Катара

Второй день официального визита Александра Лукашенко в Катар условно можно охарактеризовать как время для налаживания контактов по обмену опытом в сфере получения высшего образования. Впрочем, это только одно из возможных направлений сотрудничества.

У белорусского лидера сегодня состоялся второй раунд переговоров с Эмиром государства Катар в апартаментах президентской гостиницы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще одной точкой маршрута белорусского лидера стала экспозиция Музея исламского искусства. Он открыт уже как три года и снискал славу одного из интереснейших объектов по культуре и истории. Дизайн выполнен в стиле традиционного исламского зодчества, но с элементами современной архитектуры. Здесь находится большая коллекция рукописей, керамики, изделий из ткани, металла, стекла, дерева VII-XIX веков. Экспонаты были собраны за последние 20 лет и представляют страны Ближнего Востока, а также территории, испытывающие исламское влияние.

Сегодня же состоялась встреча министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Владимира Цалко с исполнительным директором катарской горнорудной компании «Катар Майнинг» Муххаммадом аль-Шахвани.

Министр иностранных дел Сергей Мартынов в свою очередь также провел переговоры с катарской стороной.

Одна из основных целей этого визита Александра Лукашенко в Катар — придание нового импульса развитию торгово-экономических отношений наших стран. И, как показывают переговоры, возможных направлений для расширения сотрудничества предостаточно.

Катарская сторона проявляет интерес к белорусским инициативам, предложенным накануне в ходе встречи Президента Александра Лукашенко и Эмира шейха Хамада бен Халифы аль-Тани. Об этом свидетельствует внеплановая встреча глав государств, которая состоялась сегодня по инициативе катарской стороны.

Накануне был рассмотрен ряд крупных экономических и инвестиционных проектов между двумя странами. В частности, создание в Беларуси специальной зоны, в которой будут размещаться катарские банки, деловые и культурные центры арабских стран Залива, жилье и объекты социальной инфраструктуры. Также обсуждалось создание завода по производству комплексных удобрений в Катаре с использованием белорусского калия. Стоимость проекта — более полутора миллиардов долларов.

Речь шла и о возможности совместной добычи калийной руды в нашей республике. Планируется привлечение катарских инвестиций в создание транспортно-логистических центров в Беларуси. Подтверждена заинтересованность по строительству спортивно-гостиничного центра в Минске стоимостью около 100 миллионов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».