Туркмения скорбит по президенту

21 декабря стало известно о смерти президента Туркмении Сапармурада Ниязова.

Ночью в 1:10 по местному времени остановка сердца привела к скоропостижной смерти главы государства на 67-м году жизни. Ниязов правил республикой на протяжении двух последних десятилетий и обладал статусом пожизненного президента-туркменбаши, или отца всех туркмен.

Похороны президента Туркмении пройдут 24 декабря. Утром во Дворце Туркменбаши состоится церемония прощания, а в полдень по местному времени похоронный кортеж направится в Кипчак, где в семейном мавзолее и будет захоронен глава страны. В соответствии с решением заседания Государственного совета безопасности, прошедшего рано утром, в Туркмении объявлен общенациональный траур, который продлится семь дней. 26 декабря пройдёт внеочередное заседание высшего представительного органа Туркмении. На данный момент все полномочия по управлению страной перешли к Меджлису. Политологи не склонны связывать какие-либо политические потрясения в Туркмении в связи с кончиной Ниязова.

Между тем, сегодня в туркменском посольстве в Минске будет открыта книга соболезнований. Оставить в ней запись можно будет 21 декабря с 16.00 до 18.00 и 22 декабря с 10.00 до 14.00. В связи со смертью Сапармурата Ниязова глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично выразил глубокие соболезнования председателю парламента Туркменистана, родным и близким умершего, а также всем жителям Туркменистана. В соболезновании говорится, что известие о безвременной кончине Сапармурата Ниязова болью отозвалось в сердцах белорусов, искренне разделяющих чувство скорби. Ушел из жизни видный государственный и политический деятель, отдававший все силы служению своей стране.