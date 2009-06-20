Туркменистан. Итоги (ВИДЕО)

14 подписанных соглашений, проект на миллиард долларов и планы дальнейшего взаимовыгодного развития. Эти переговоры на высшем уровне, пожалуй, достигли наивысшей точки за всю историю сотрудничества наших стран.

Это наиболее яркие договоренности, достигнутые в ходе официального визита Александра Лукашенко в Туркменистан.

Картина этого взаимодействия вырисовывается большой и разноплановой. Прежде всего в области поставок нашей сельхозтехники. Есть уже и контракт по закупку полутора тысяч тракторов и запчастей к ним. Закреплены пером соглашения о перевозках, сотрудничестве в экономике, таможенных делах, спорта, науки, культуры, медицины, образования.

— Приняты воистину исторические решения, которые придадут нашему сотрудничеству долгосрочный и стратегический характер. Это, в частности, взаимные поставки белорусской машиностроительной продукции и продукции туркменских предприятий легкой промышленности, а также принципиально новая форма экономических связей - комплексное участие Беларуси в проектах производственной и социальной инфраструктуры Туркменистана, — утверждает белорусский Президент.

Еще одно направление – совместные предприятия, продукцию или услуги которых, можно будет выгодно продавать третьим странам. Такие намерения были озвучены. Теперь обеим сторонам предстоит отработать конкретные предложения. Кроме того, Беларусь готова принять участие в тендере на строительство в Туркменистане цементного завода. И пока в Ашхабаде думает, белорусские специалисты будут строить на Галыкском месторождении горно-обогатительный комплекс по добыче калийных удобрений.

В Туркменистане сегодня на повестке дня - производство калийных удобрений. Не только потому, что это очень выгодный бизнес, наряду с нефтяным и газовым. Еще одна причина — планы по модернизации сельского хозяйства. Если до распада Союза здесь практически не сеяли пшеницу, то сегодня собирают более двух миллионов тонн зерна в год. Причем темпы будут наращивать и без минеральных удобрений здесь никак. В этом смысле объясним выбор Беларуси в качестве партнера по строительству горнообогатительного комплекса. У нас есть серьезный опыт как в переработке калийных руд, так и модернизации сельского хозяйства.

Стоимость проекта первого в истории Туркменистана горнообогатительного комплекса по производству калийный удобрений - миллиард долларов. Право проектировать и строить этот объект оспаривали десятки компаний. Но строить будут Белорусы. Выбор туркменских партнеров вполне обоснован. Генподрядчик Белгорхимпром входит в четверку мировых лидеров в области переработки калийной руды.

— Мы умеем ценить друзей. Страна высоко ценит сотрудничество с такими белорусскими гигантами, как МАЗ, МТЗ. Белорусская машиностроительная продукция хорошо зарекомендовала себя в Туркменистане. Здесь пользуются популярностью белорусские тракторы, грузовые автомобили и дорожная техника, — говорит Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана

Инвесторов предлагающих свои проекты Туркменистану очень много. Пожалуй, даже есть своеобразная очередь желающих выиграть тендеры, за которые страна заплатит нефтегазовыми долларами. Например, архитектурное великолепие Ашхабада отстраивали французские подрядчики. В этом смысле вдвойне приятно, что Беларусь видится Туркменистану достойным партнером. И, похоже, все достигнутые договоренности лишь первые шали на пути к действительно тесному экономическому сотрудничеству.

— Совместное выполнение туркменского проекта — это настоящий прорыв в двустороннем сотрудничестве на долгосрочную перспективу. Беларусь рассматривает Туркменистан не как потенциального конкурента на мировых рынках, а как надежного партнера. Поэтому сегодня мы закладываем капсулу не просто в основание нового предприятия но и в фундамент дружбы между нашими народами, — говорит Александр Лукашенко.

В списке будущих проектов, которые Беларусь может реализовать в Туркмении, неплохими выглядят перспективы по поставкам машин завода колесных тягачей. А также – создание маршрутов экологически чистого транспорта. И уж если забегать вперед, мы готовы предложить Ашхабаду практически любой вид сельхозтехники и оборудования. Все это у нас есть. Что красноречиво должна показать белорусская выставка, котороя состоится в Туркменистане через полгода. Прощаясь, президенты подчеркнули, что у наших стран есть все новых перспектив, которые могут быть найдены на следующем раунде переговоров. А они непременно состоятся. Гурбангулы Бердымухамедов принял приглашение Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Беларусь.