Туркменистан и его особый статус

Средства массовой информации фактически подтолкивают Туркменистан к вступлению в Содружество Независимых Государств. Об этом заявил посол этой страны в Беларуси Илья Вельжджанов.

В декабре 1991 года в Алматы состоялась встреча глав 11 республик, входивших в СССР, кроме Грузии и прибалтийских государств. Именно там были подписаны документы о создании Содружества Независимых Государств. По общему мнению, именно в Алматы удалось предотвратить реальную тогда угрозу хаоса на одной шестой части суши. Ключевую роль в этом сыграл президент Назарбаев, который сумел убедить лидеров центральноазиатских республик не создавать свою конфедерацию в пику Беловежским соглашениям России, Украины и Беларуси о создании <славянского союза>. В 1993 был подписан устав СНГ. Туркменистан, который является учредителем Содружества, тогда документ не подписал - по статусу нейтрального государства было не положено.

И вот спустя почти 15 лет, всё это время оставаясь нейтральным наблюдателем за интеграционными процессами на постсоветском пространстве, Туркменистан обратился к вопросу своего непосредственного участия в СНГ. Сейчас идёт согласование проекта о его ассоциированном членстве в Содружестве.

Правда своё участие в Содружестве, опять же в соответствии со статусом нейтралитета, Туркменистан видит на своих условиях: там буду, а там нет. Если остальные государства примут условия игры, то СНГ может начать функционировать по новой схеме.