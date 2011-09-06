Турция разорвала отношения с Израилем в сферах торговли, обороны и военно-промышленной области

«Мы полностью замораживаем наше сотрудничество в сферах торговли, обороны и военно-промышленной области. Это полная приостановка взаимодействия, и в дальнейшем будут приниматься другие меры в данном направлении», - заявил турецкий премьер-министр Тайип Эрдоган, комментируя текущее состояние отношений с еврейским государством. Турция не признает правомерность действий Израиля в отношении сектора Газа и требует от Израиля извинений и компенсации за убитых 31 мая 2010 года участников «Флотилии свободы». Тогда группа судов, сформированная турецкой гуманитарной организацией, пыталась прорвать блокаду Газы, однако была остановлена израильским спецназом. Были убиты 8 турецких граждан.