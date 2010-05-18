Торговые, политические и культурные отношения обсудили белорусские сенаторы с делегацией парламентариев Турции. Эта восточная страна входит в тройку лидеров по инвестициям в Беларусь. И по заверениям депутатов экономический бум еще впереди.

Кроме того, Турция в межпарламентских структурах на международной арене традиционно поддерживает нашу страну. Позиции обеих государств очень близки, что является основой для дальнейшего сотрудничества. Турция готова содействовать интеграции Беларуси с европейскими структурами. И в ближайшие месяцы нашу страну посетит министр иностранных дел Турции.

Геннадий Новицкий, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

– Мы поблагодарил турецкую сторону за то, что мы всегда находим взаимопонимание, поддержку. Наши взгляды в международных структурах очень часто или близки, или совпадают. И традиционно на всех уровнях власти мы поддерживаем друг друга.

Реха Чамуроглу, депутат Великого национального собрания Турецкой Республики:

– Мы с уважаемым господином Новицким обсудили все основные аспекты нашего взаимодействия и убедились, что наши позиции полностью совпадают.