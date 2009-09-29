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Третья парламентская сессия начнет работу 2 октября

29 сентября 2009 14:27
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29 сентября парламентарии обсуждали повестку предстоящей сессии.

Депутаты намерены обсудить около 30 вопросов. Среди них - законопроекты о молодежной политике, государственной экологической экспертизе и Комитете госконтроля. Предполагается, что 7 законопроектов депутаты рассмотрят в первом чтении, 13 - во втором.

- Я считаю, мы очень хорошо поработали в межсессионный период, сделали хороший задел для рассмотрения на очередной сессии. Достаточно сказать, что у нас сейчас на рассмотрении находится более 60 проектов, - заявил Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь.

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