Третий за последнюю неделю иракский мэр покинул пост

В Ираке мэр Багдада подал в отставку после нескольких недель общенациональных манифестаций против коррупции.

Это уже третий за последнюю неделю иракский градоначальник, покинувший пост. Ранее заявления об уходе подали мэры Басры и Хиллы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В минувшую пятницу массовые выступления недовольных политикой городских властей закончились столкновениями между полицией и демонстрантами. В ходе беспорядков погибли 18 человек, 140 были ранены.

На сегодня в Ираке запланированы новые акции протеста.