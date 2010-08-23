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Третий этап масштабного мониторинга работы местной власти с населением начинает Администрация Президента Беларуси

23 августа 2010 06:24
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На этот раз уровень проверок и участников значительно выше. Так, личный прием граждан проведут уполномоченные представители главы государства. Встречи состоятся на крупных промышленных предприятиях.

Параллельно, без предварительной записи, обратиться с проблемой можно будет и к заместителям главы Администрации Президента. В регионах уже сегодня начнут работать семь межведомственных групп, будут организованы прямые горячие телефонные линии, также установят урны для анонимных обращений. С инициативой принять участие в мониторинге вышло также республиканское общественное объединение «Белая Русь».

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:
– Одна из активных форм развития взаимодействия с населением «Белой Руси» – это общественные приемные. Они у нас есть в каждом районном центре. Люди приходят с заявлениями, предложениями и проектами. Естественно, это возможность помочь провести этот мониторинг. Причем, организация общественная – не зависит от влияния власти. Поэтому мы уверены, что обработав эти обращения, мы дадим главе государства объективный материал.

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