Транспортный контроль на белорусско-российской границе перестанет действовать с 1 апреля 2011 года

О формировании Единого экономического пространства шла речь сегодня на заседании Комиссии Таможенного союза. Как заявили эксперты по итогам встречи в Минске, транспортный контроль на белорусско-российской границе перестанет действовать с 1 апреля текущего года.

Накануне Межгоссовета ЕврАзЭС Комиссия рассмотрела основные вопросы по формированию ЕЭП. Речь шла об улучшении работы наднациональных органов, о присоединении России, Беларуси и Казахстана к ВТО. Затронули и тему суда ЕврАзЭС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Довольно долго сегодня обсуждали вопросы о функционировании суда ЕврАзЭс. Стороны сошлись во мнении, что нам необходимо ускорить эту работу, и утвердили плотный график, который позволит суду приступить к своей работе, я надеюсь, с 1 января 2012 года.