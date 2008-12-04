Товарооборот Беларуси и Индии к 2010 году может достичь семисот миллионов долларов

Уверенность в этом высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Раджендра Кумар Тьяги сегодня на встрече с Президентом Александром Лукашенко.Глава государства принял дипломата по случаю завершения его дипмиссии. Посол отметил также, что ещё никогда за 30 лет работы ему не приходилась нести службу в таких комфортных условиях. Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за укрепление двусторонних отношений, высказав уверенность, что и на новом месте своей работы он будет способствовать укреплению белорусско-индийских отношений.



В последнее время отношения между странами заметно активизировались. И по мнению дипломата, во многом этому послужил последний визит Александра Лукашенко в Индию, в 2007-м. Сегодня руководство этой страны рассматривает Беларусь как государство с независимой внешней политикой и высоким политическим авторитетом. В этой связи Раджендра Тяги высказал уверенность, что к 2010 году товарооборот между Беларусью и Индией может увеличиться до 700 миллионов долларов. В заключении дипломат добавил, что за 30 лет работы никогда еще ему не приходилась нести службу в таких комфортных условиях.