Торжество прав человека в США. Полиция Нью-Йорка до крови избила участников «Оккупируй Уолл-стрит» - 240 человек арестованы

Новости США, Нью-Йорк. Активисты движения «Оккупируй Уолл-стрит» отметили два месяца со дня начала протестов новой акцией в Нью-Йорке.

В марше по Бруклинскому мосту участвовали около 20 тысяч человек.

Некоторые демонстранты попытались блокировать здание Нью-Йоркской фондовой биржи. В результате вновь произошли столкновения с полицией и сотрудниками финансового учреждения.

По предварительным данным, задержаны 240 человек. Пострадали семь стражей порядка и несколько демонстрантов. Они госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки людей были арестованы в Лос-Анджелесе. Здесь к акции протеста «Оккупируй Уолл-стрит» примкнули профсоюзы и общественные организации. Сотни их представителей вышли на главные магистрали мегаполиса. Люди недовольны, прежде всего, действиями правительства США, которое за деньги налогоплательщиков помогало крупнейшим американским банкам.