Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Кыргызстана расширяется

В Бишкеке пройдет совместное заседание межправительственной комиссии, в ходе которого запланирован деловой форум. В форуме примурт участие ведущие предприятия-экспортеры - МТЗ, МАЗ, "Белшина", а также производители в области пищевой и перерабатывающей отраслей Беларуси. Делегацию Беларуси возглавит заместитель премьер-министра Иван Бамбиза.



Как сообщил Андрей Попов, пресс-секретарь министерства иностранных дел, в повестку дня заседания в Бишкеке включены вопросы сотрудничества в области обновления парка сельскохозяйственной техники Кыргызстана. Будут обсуждаться проблемы в сферах промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса, спорта, туризма, образования, культуры, науки. Планируется, что вице-премьера Беларуси примет президент Кыргызстана. Также Иван Бамбиза проведет встречи с премьер-министром и руководителем парламента этой страны.