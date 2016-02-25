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Торгово-экономические отношения по линии Беларусь-Россия станут центральной темой Высшего госсовета Союзного государства

25 февраля 2016 07:49
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Новости Беларуси. Торгово-экономические отношения по линии Беларусь-Россия станут центральной темой Высшего госсовета Союзного государства. Встреча пройдет под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко. В переговорах примет участие Президент Российской федерации Владимир Путин.

Стороны планируют рассмотреть более десятка вопросов. Они касаются самых разных сфер двустороннего сотрудничества: от внешней политики до экономики. Ключевой темой заседания станет утверждение совместного бюджета на 2017 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Союзное государство

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