Новости Беларуси. Торгово-экономические отношения по линии Беларусь-Россия станут центральной темой Высшего госсовета Союзного государства. Встреча пройдет под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко. В переговорах примет участие Президент Российской федерации Владимир Путин.

Стороны планируют рассмотреть более десятка вопросов. Они касаются самых разных сфер двустороннего сотрудничества: от внешней политики до экономики. Ключевой темой заседания станет утверждение совместного бюджета на 2017 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.