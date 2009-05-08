Тополанек: «Восточное партнерство» не заменяет перспективы членства в Евросоюзе

Об этом Премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек Тополанек заявил накануне на пресс-конференции по окончании саммита.

На этом саммите официально был дан старт новой программе ЕС, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу добавил, что все страны ЕС поддерживают инициативу «Восточного партнерства». Отвечая на уточняющий вопрос, почему на саммит не приехали руководители Великобритании, Италии и ряда других стран, он заявил: «Я могу заверить, что этот процесс Великобритания поддерживает», сообщает Rosbalt.

В связи с этим Тополанек уточнил, что на саммите в Праге присутствуют представители всех стран-членов ЕС: 17 премьеров, 4 президента, министры иностранных дел.

Напомним, программа «Восточное партнерство» создана странами-членами ЕС и шестью государствами Восточной Европы и Южного Кавказа — Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Проект «Восточное партнерство» нацелен на облегчение переговоров по созданию зон свободной торговли для услуг и сельхозпродуктов, а также по заключению соглашений о партнерстве и облегчению визовых режимов.

В рамках программы «Восточное партнерство» шести бывшим советским республикам до 2013 года будет выделено 350 млн евро в виде дополнительной финансовой помощи.