Тополанек может вновь стать премьер-министром Чехии?

Президент Чехии начинает консультации с лидерами ведущих политических партий страны по вопросу формирования нового правительства. Накануне Вацлав Клаус принял отставку кабинета во главе с Миреком Тополанеком после того, как во вторник нижняя палата парламента выразила ему вотум недоверия. Впрочем, президент не исключил, что главой нового кабинета может вновь стать Тополанек. В свою очередь политик рассчитывает, что формирование правительства президент поручит именно ему.