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Только совместными усилиями можно успешно противостоять трансграничной преступности

06 декабря 2006 12:10
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Cогласованный подход и тесное взаимодействие правоохранительных органов Беларуси, России и Украины позволит обеспечить успех в противодействии трансграничной экономической преступности.Об этом заявил 6 декабря министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов на открытии совместного совещания глав МВД трех стран.В пресечении преступности в этой сфере уже достигнуты определенные результаты. Проводятся совместные профилактические мероприятия и операции, налажено эффективное взаимодействие в приграничных областях. Вместе с тем глава МВД сказал, что позитивное трехстороннее сотрудничество, накопленный опыт сотрудничества требует дальнейшего развития.

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