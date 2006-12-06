Только совместными усилиями можно успешно противостоять трансграничной преступности

Cогласованный подход и тесное взаимодействие правоохранительных органов Беларуси, России и Украины позволит обеспечить успех в противодействии трансграничной экономической преступности.Об этом заявил 6 декабря министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов на открытии совместного совещания глав МВД трех стран.В пресечении преступности в этой сфере уже достигнуты определенные результаты. Проводятся совместные профилактические мероприятия и операции, налажено эффективное взаимодействие в приграничных областях. Вместе с тем глава МВД сказал, что позитивное трехстороннее сотрудничество, накопленный опыт сотрудничества требует дальнейшего развития.