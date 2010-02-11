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Тимошенко заговорила: премьер призвала украинцев готовиться к весенне-полевым работам

11 февраля 2010 15:29
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В Киеве состоялось первое после президентских выборов заседание правительства. До этого премьер-министр Украины три дня хранила молчание.

Специальный корреспондент СТВ Наталья Копотева:

Центризбиркому Украины не хватает уже менее 20 протоколов с мокрыми печатями, дабы произвести окончательный подсчет голосов и объявить официальные результаты голосования во втором туре президентских выборов. Но уже можно фактически со 100% уверенностью сказать, что президентом объявят Виктора Януковича.

Сторонники Юлии Тимошенко по-прежнему пытаются опротестовывать в местных судах результаты голосования на отдельных участках. Однако, о результатах самой этой борьбы БЮТовцы пока не рассказывают. Зато в «Партии регионов» заявили, что из 14 позавчерашних судов, 14 судебных решений вынесли в пользу их лидера – Виктора Януковича.

Тем временем, в Киеве прошло и долгожданное заседание кабинета министров. Все журналисты, да и сами украинцы, очень ждали заявления Юлии Тимошенко, которая все последние дни не появлялась на публике. Все гадали, уйдет она в оппозицию, или скажет о том, что будет бороться до конца.

А премьер ни сказала вообще ничего по теме выборов. Вместо этого, призвала всех готовиться к весенне-полевым работам. Депутаты «Партии регионов» после этого снова призвали Тимошенко самой написать заявление об уходе, но, как здесь шутят, вспоминая слоганы из ее пиар-компании, «вона не сдается».

Сегодня в Верховной раде журналисты пытались выяснить, как долго это еще будет длиться? Так вот, регионалы сказали, что ждут лишь объявления официальных итогов выборов. После этого, всю новую коалицию в парламенте они будут создавать открыто, после чего, не сомневаются, за отставку правительства Тимошенко новое парламентское большинство проголосует быстро. Так ли это будет? Покажет уже следующая неделя.

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