Тимошенко пообещала устроить своим соратникам самую большую чистку в истории Украины

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, что в «ее команде начинается большая чистка».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на ее официальном сайте. «Это будет самая большая чистка в украинской политике за все годы независимости страны. Мы уберем весь балласт, все болото, избавимся от всего этого хлама, который случайно и меркантильно прибился к команде. Мы решительно избавимся от тех людей, которые делают нашу команду слабее, чем того требует время», — сообщила Тимошенко, общаясь со своими сторонниками в персональном блоге.

Она пообещала также обновить свою политическую команду и работать только с сильными людьми, которые готовы посвятить жизнь полной перестройке Украины. «Моя цель — привлечь в команду неслабых людей, которые не расплываются в луже при первом испытании. Каждому достойному человеку, всей Украине сейчас нужна именно такая команда», — пояснила Тимошенко.

«Надо признать, что такой команды на сегодня в полном составе у нас нет», — сказала она. По мнению Тимошенко, которая называет себя лидером объединенной демократической оппозиции, «Украине нужна новая элита».

В последние несколько дней из фракции БЮТ перешли в парламентскую коалицию около 10 депутатов, напоминает NEWSru.com, а один из ее самых приближенных в недавнем прошлом соратников — Андрей Портнов — назначен заместителем главы администрации Президента Украины.