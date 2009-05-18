Тимошенко подтвердила отставку Луценко

Об этом на заседании согласительного совета заявил спикер украинского парламента Владимир Литвин.

- Я сегодня разговаривал с премьер-министром Украины. И она подтвердила, что Луценко действительно отстранен от исполнения своих обязанностей, - рассказал Литвин.

Напомним, Верховная рада рекомендовала отстранить Луценко от должности в пятницу, 15 мая. Он отстранен от должности на время расследования инцидента, который произошел в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне 4 мая.

Как сообщали СМИ, Луценко вместе с 19-летним сыном был задержан в аэропорту Франкфурта-на-Майне за пьяную драку с полицейскими. Сообщалось, что граждане Украины начали дебоширить после того, как их отказались пустить в самолет, летевший в Сеул. Как сообщалось, в результате инцидента в немецком аэропорту пострадали четверо полицейских.

МВД Украины опровергало эту информацию.

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- Совершил человек такой поступок, существует шаг, близкий к морали и общественным требованиям - отставка... Люди, которые работают, прежде всего, в защиту права, должны быть вне подозрений, - отметил президент.

Об этом глава государства сказал в интервью ТСН.

Он также уверен, что Луценко должен извиниться за столкновение, которое состоялось при его участии в немецком аэропорту.

Луценко 13 мая подал в Верховную раду заявление об отставке с должности. После этого Партия регионов заблокировала работу парламента, требуя срочного рассмотрения вопроса об отставке председателя МВД.