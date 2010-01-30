Тимошенко не уйдет в отставку, если проиграет выборы

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не готова добровольно уходить в отставку с поста главы правительства Украины.

«По Конституции правительство само не может уйти в отставку. Если парламент отправляет правительство в отставку, то мы остаемся исполняющими обязанности вплоть до того момента, пока не будет создана новая коалиция в парламенте, которая предлагает кандидатуры премьер- министра и министров президенту Украины», — напомнила Юлия Тимошенко.

Отвечая на вопрос в прямом эфире телеканала «Интер», готова ли она будет признать свое возможное поражение на президентских выборах 7 февраля, если большинство украинцев проголосует за Виктора Януковича, Тимошенко призвала «не формировать видение людей таким образом», пишет NEWSru.com. «Только выборы дадут ответ на вопрос, кто победит, а кто станет побежденным», — подчеркнула Тимошенко, выразив уверенность, что «выбор избирателей будет достойным».

Тимошенко также заявила, что в случае избрания на пост президента она «возродит настоящую историю Украины, чтобы люди в восточных и западных регионах эту историю понимали одинаково». Стране нужна «единая история», чтобы снять «черную советскую пропаганду и понять правдивую, настоящую историю Украины», сказала Тимошенко.

Поэтому, подчеркнула она, «я продолжу работу Ющенко в этом направлении — все герои, которые защищали независимость страны, должны быть героями».