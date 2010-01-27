Тимошенко начала борьбу за место на Майдане 26 января

Юлия Тимошенко решила проводить на центральной площади Киева бессрочный митинг-концерт начиная с… 18 января.

При этом ее не остановило даже то, что ранее это же место для проведения аналогичной акции уже потребовал для себя ее основной оппонент в президентской гонке Виктор Янукович. Вот только представитель парламентской оппозиции рассчитывал занять площадь преткновения украинской политики с 17 января.

Киевские власти пока решили не давать согласия никому из будущих возможных президентов.

В сравнении с дальновидностью Сергея Тигипко, занявшего в первом туре голосования третье место, столь осторожные действия мэрии не кажутся уж слишком взвешенными. Ведь сегодня бывший глава Нацбанка заявил о своей готовности стать премьер-министром в будущем правительстве вне зависимости от того, кто станет президентом. Но сразу же добавил, что его премьерство станет возможным лишь при соблюдении ряда жестких условий.

Естественно, оба кандидата будут вынуждены согласится с этими условиями, чтобы привлечь на свою сторону избирателей Тигипко.