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Телефонный разговор Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Что обсудили президенты?

27 февраля 2018 18:50
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Новости Беларуси. Развитие торгово-экономических отношений обсудили президенты Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В телефонном разговоре Александр Лукашенко и Петр Порошенко отметили положительную динамику по итогам 2017 года и высказали нацеленность на дальнейшее расширение взаимодействия в экономике.  

Обсудили и подготовку к первому Белорусско-украинскому форуму. Он запланирован на предстоящую осень в Гомеле. Не обошли вниманием и взаимодействие в культурной сфере. Речь идет о проведении Дней культуры Украины и участии украинских артистов в таких популярных фестивалях, как «Славянский базар» и «Александрия собирает друзей».  

# Александр Лукашенко # Беларусь-Украина # Фотофакт # Петр Порошенко

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