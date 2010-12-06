Теледебаты кандидатов в Президенты Беларуси. Самое смешное

Две недели остается до важнейшего политического события — президентских выборов. На этот раз на финишную прямую вышло рекордное количество претендентов на высший государственный пост — 10 человек. На неделе они продолжили предвыборную агитацию.

Также в прямом эфире прошли теледебаты кандидатов в президенты. Только вот у избирателей к кандидатам по-прежнему много вопросов, которые, судя по всему, так и останутся без ответов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новая агитационная неделя началась новостями из Центризбиркома. Впервые в его заседании приняли участие представители самих кандидатов в Президенты. Начали с реакции на прошлонедельный несанкционированный митинг.

Николай Лозовик, секретарь Центральной Комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если кандидаты хотели провести такое мероприятия на Октябрьской площади, они должны были, в соответствии с законом о массовых мероприятиях, подать заявку в Мингорисполком, получить соответствующее разрешение и тогда можно было бы его проводить.

И Рымашевский, и Статкевич отделались легко — предупреждениями. Но оказалось, что воз и ныне там. Представители первого стали жаловаться, что, мол, программу их кандидата отказываются печатать в газетах. Лидия Ермошина назвала эти жалобы абсурдом и объяснила, почему.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если господин Рымашевский пытается в своейпредвыборной программе разместить объявление уже о следующем неразрешенном митинге, естественно, редакции газет возвращают и говорят: либо приноси разрешение от горисполкома, что тебе разрешено, либо приводи в соответствие.

В народе это называют простым словом «нарываться». Иначе никак не объяснишь тот факт, что и на этой неделе в своих телеобращениях кандидаты через одного звали на такие же несанкционированные митинги. Будто замерли в ожидании наказания, будто хотят скостить себе этот долгий кандидатский срок и будто хотят кричать на весь мир, о том, как были сняты с президентской гонки совсем ни за что.

Но все это еще хоть какая-то рыба на фоне полного безрыбья агитации. Посреди недели в Витебске на площади Ленина должны были собраться пикетчики сразу двух кандидатов в Президенты. Но площадь полтора часа пустовала. Впрочем, после заявления кандидата Некляева о том, что «Славянский базар» — показуха, витебляне, конечно, ничего хорошего и не ждали. Но не до такой же степени….

Витебчанин:

Они обещали и не пришли. Совести никакой у них нет.

Когда вместо кандидатов в Президенты на площади все-таки появились их картонные двойники, реакция жителей была однозначна — подстава.

Подставу, только другого плана провернул все тот же кандидат, все в том же Витебске и днем раньше. Когда в актовый зал государственного колледжа вместо себя послал доверенных лиц. Они пояснили — мол, простите, заболел наш лидер, мы теперь за него. Сердобольные бы и поверили. Вот только совсем здоровый кандидат в это самое время не жалея горла агитировал на одном из минских рынков. Фотоотчет о сием знаменательном событии есть и на сайте его движения. Чего теперь удивляться, что после такого жители Витебска убедились лично: если кандидат этот и говорит правду, то точно не до конца.

Минчане:

Люди, которые не соображают о государственном устройстве, могут проголосовать за них.

Если честно, я даже фамилии их не запомнила. Такие речи неинтересные были!

Некоторые кандидаты в своих выступлениях просто читают отредактированные мысли, не глядя в камеру. Можно даже сказать, что эти мысли не из своей головы.

Услышали только общие фразы — по сути, только пустые обещания.

Некоторые кандидаты в Президенты ведут себя агрессивно.

«Кандидаты сыграли в ящик» — тонко подметит на неделе сама оппозиционная пресса. Ведь даже при большом желании назвать эти телевыступления хоть сколько-нибудь достойными порой было очень сложно. Зато журналистам хватило перлов.

Кандидат Терещенко, к примеру, пообещал приравнять рубль к доллару. Начать он планирует с курса три рубля за доллар. Или три Терещенко за одного Вашингтона.

Виктор Терещенко, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я решил разместить на нашем будущем — стабильном — именно на одном рубле, а не на крупных купюрах свое изображение как президента Республики Беларусь.

Еще один кандидат предложил свою дорогу под названием «назад в будущее». Белорусскую валюту нужно изъять. Ввести в обиход талеры. Еще вступить в НАТО, сделать визы для россиян и просить денег у всех цивилизованных стран. Впрочем, странность этих призывов померкла на фоне описаний, которые он дал своим коллегам-кандидатам.

Григорий Костусев, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Кандидат либерал, филолог, экономист, который все никак не дождется рецензии на свою программу из Кремля. Еще один кандидат, бывший дипломат из недров дипломатической академии Москвы. Поэт-песенник, который в свое время пел оды коммунистической идеологии в Москве.

Тот самый поэт-песенник на неделе в своем обращении о Советском Союзе говорил или плохо или ничего. Зато пообещал материнский капитал в размере 25 тысяч долларов, квадратный метр жилья по цене одной зарплаты — но, как обычно, не рассказал, откуда все это возьмется. Ближе к концу выступления стало понятно, на чем держатся обещания кандидата, но уже непонятно, на чем держится сам кандидат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Некляев, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Впервые под давлением Евросоюза мировой демократической общностью нам позволили экзит-пулы.

Один из знакомых товарищей потом напишет:

Мне позвонили двое знакомых и поинтересовались: это он всегда такой эмоциональный или просто выпивший? Типа, дважды не прошел алкотест на слове «экзит-полы».

У остальных кандидатов с языком было получше. Скорее, с тезисами не очень оригинально. Они или опять находили чужих среди своих…

Виталий Рымашевский, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Заметьте, что некоторых кандидатов российские телеканалы пиарят — так называемых «новых Лукашенок». А где же белорусский сценарий?

Или апеллировали, прямо скажем, не своими заслугами…

Алесь Михалевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

За прошедшие годы нам удалось построить сильное независимое государство.

Ярослав Романчук, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Нам нужен порядок, стабильность и законность — и это самое главное в той Беларуси, которой я хочу руководить.

Впрочем, процесс агитации на улицах белорусских городов оказался не намного привлекательнее телевыступлений.

Палатка у главного входа на железнодорожный вокзал в Минске. Мы снимали эту картинку пять минут подряд. И запустили в ускоренном режиме, чтобы все увидели, как работают агитаторы (см. видео к сюжету — прим. ред.). Никак. За пять минут ни одного заагитированного. Позже мы выяснили, почему. Впрочем, когда мы приехали к этой палатке в субботу, все оказалось еще хуже — зашились.

Но оказывается, даже когда кандидаты и выходят из тени, избирателю от этого и холодно, и жарко. Жарко — потому что тепло у нас в актовых залах. Холодно — от пустых обещаний.

Брестчане:

Просто занялся говорильней пустой.

Хорошего ничего не сделал. Я ему вопрос задал, а он не ответил. Как он будет сельское хозяйство поднимать?

Как выяснилось на неделе, кандидат Андрей Санников вообще не любитель неудобных вопросов. Чего уж там, если его недипломатичность констатировал даже один из оппозиционных порталов. Онлайн-конференцию на сайте кандидат просто проигнорировал.

Радыё «Свабода»:

Кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саньнікаў адмовіўся адказваць на пытаньні чытачоў і слухачоў. Наведвальнікі сайту задали Андрею Саньнікаву больш за 70 пытаньняў. Раней Саньнікаў адмовіўся адказваць на пытаньні «Анкеты Свабоды» і на пытаньні пра здароўе і зьмены ў сістэме аховы здароўя.

Нехороший ответ на хороший вопрос получило от этого кандидата и агентство «Интерфакс».

Агентство «Интерфакс»:

— Вы с 1997 года не работаете… Прошло 13 лет, любой избиратель задаст вопрос, на что вы живете?

— Я после смены власти расскажу, на что я живу. Это вопрос крайне некорректный.

Искать ответы, как обычно, нужно в прошлом. Люди, знающие больше, чем то, о чем этот кандидат пишет в программе, еще год назад разъясняли.

Ресурс «Беларуская думка»:

Итак, осенью нынешнего года «оппозиционную» тусовку взбудоражило известие о том, что один из скандинавских фондов выделил для (сайта) «Хартия-97» грант в полтора миллиона долларов на проведение кампании «Санникова в президенты». Если учесть, что г-н Санников представляет своей персоной примерно четверть или одну пятую всего личного состава «Хартии», то ясно, что освоить такие немалые деньги столь малочисленным творческим коллективом весьма непросто. «Хартия» пошла на альянс с партией БНФ. Этому воспротивились некоторые амбициозные молодые «фронтовцы», в частности Алесь Михалевич.

Когда почти год назад наш коллега журналист писал это, наверное, и не знал, что выступит почти провидцем теледебатов.

В общем, эти теледебаты и, правда, войдут в историю. Как самый яркий за всю кампанию балаган в прямом эфире, на который кто-то пришел просто попиариться и через минуту раствориться, как ежик в тумане, а кто-то показал. в какой манере говорит без бумажки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

После таких заявлений «возмушчонныя граждане», конечно, должны запылать любовью к такому кандидату. А если не запылают, значит, это, наверное, не те граждане. Или не та страна. А может, просто любовь безответная?

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