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Тегеран настаивает на праве обладать полным ядерным циклом

13 ноября 2006 12:17
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Шесть членов Совбеза ООН 13 ноября обсудят проект резолюции по иранской ядерной программе. Ранее глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что его страна может прекратить все переговоры с мировым сообществом, если резолюция будет принята. А президент Махмуд Ахмадинежад назвал "позорным" создание Совбезом ООН атомного досье Ирана. Тегеран по-прежнему настаивает на праве обладать полным ядерным циклом. Страны "шестерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция), напротив, требуют прекращения любой деятельности по обогащению урана.

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