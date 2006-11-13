Тегеран настаивает на праве обладать полным ядерным циклом

Шесть членов Совбеза ООН 13 ноября обсудят проект резолюции по иранской ядерной программе. Ранее глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что его страна может прекратить все переговоры с мировым сообществом, если резолюция будет принята. А президент Махмуд Ахмадинежад назвал "позорным" создание Совбезом ООН атомного досье Ирана. Тегеран по-прежнему настаивает на праве обладать полным ядерным циклом. Страны "шестерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция), напротив, требуют прекращения любой деятельности по обогащению урана.

