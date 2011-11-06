Татьяна Голубева, глава белорусских коммунистов: Самое страшное, что мы под общую дудку начинаем свою историю менять. Сейчас учебники истории мы взяли под свою опеку

В Беларуси совершить революцию никак не получается, да и прежние революции уже изрядно позабыты, хотя советский революционный праздник сохранился. Хорошо это или плохо - об этом в программе "Картина мира" на РТР-Беларусь шла речь с лидером белорусских коммунистов Татьяной Голубевой.

Несколько дней осталось до 7 ноября. Многие из тех, кто смотрит программу в повторе в понедельник, может быть, и чарку опрокинули за Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Скажите, для Вас это большой праздник? Вас с ним нужно поздравлять?

Татьяна Голубева: Я думаю, что не только меня нужно поздравлять. Я думаю, весь наш белорусский народ, потому что это единственный праздник на постсоветском пространстве, когда мы празднуем. У всех остальных уже запрещены эти праздники. Поэтому я думаю, нам просто повезло, что народ наш чтит эту дату.

Вы сказали: «Весь наш белорусский народ». Все-таки, наверное, Вы глобализмом каким-то немножко страдаете. Какая часть людей понимает смысл этого праздника? Для кого это не просто выходной день, а именно День Великой Октябрьской социалистической революции?

Татьяна Голубева: Ну, тогда начнем с того, что дала нам Великая Октябрьская социалистическая революция для нашего государства. Давайте вспомним. 19 января 1919 года после революции наше государство получило статус Белорусской Советской Социалистической Республики — раз. 3 февраля 1919 года впервые у нас на заседании Совета Беларуси была принята Конституция — это два. Это о чем говорит? Мы обрели статус независимого государства.

Какое же независимое? В рамках Советского Союза. Все диктовалось из Москвы. Это сегодня независимая Беларусь.

Татьяна Голубева: Но государства-то не было белорусского до 1 января 19 года. Не было? Не было. А здесь мы обрели статус государства.

То есть границы, какие-то очертания впервые.

Татьяна Голубева: Во-первых, границы, очертания. Во-вторых, статус государства, — это четко было записано — конституция появилась. Кому как не нам праздновать этот праздник, потому что мы получили свое государство. Благодаря Октябрьской революции.

Вы сейчас мини-лекцию прочитали. И, может быть, если молодые зрители послушали, может быть, они узнают, что произошло и что такое Великая Октябрьская социалистическая революция. Накануне мы провели опрос молодых людей и спрашивали, почему в понедельник 7 ноября выходной. И, к сожалению, большинство из них внятно ничего не смогло ответить.

— Я не знаю точно. Но я думаю, что это связано с каким-то советским праздником.

— День независимости… Ой. Не помню, честно.

— Революция какая-то была. Нет. Революция, да, революция какая-то была.

— Слышала, но ничего не помню.

— Затрудняюсь ответить. Да, таких подробностей не знаем.

— Праздник революции. День социалистической революции.

— Нашему поколению не близок этот праздник. Мы его отмечаем так, по традиции, с родителями.

— Я ничего не помню.

— Не знаю.

— Я знаю, что раньше его когда-то отмечали, сейчас отмечают.

— С какими-то давно прошедшими событиями связан праздник.

Так вот скажите. Как Вы считаете, почему большинство молодых людей сегодня не знает, что такое седьмое ноября и что такое Великая Октябрьская социалистическая революция? И только благодаря тому, что Вы об этом говорите, они, может быть, узнали сейчас.

Татьяна Голубева: Скажу честно, я возмущена даже иногда этими вопросами, что мы мало отдаем детям своим в изучении истории и правильно это трактуем. На сегодняшний день самое страшное, что мы под общую дудку начинаем свою историю менять. А мы всегда говорим, есть хорошая поговорка: «Кто не знает своей истории, тот не будет иметь будущего». Сейчас учебники истории мы взяли под свою опеку, встречались с заместителем министра в прошлом году.

Что значит «под свою опеку»? Вы переписываете, заставляете переписывать учебники?

Татьяна Голубева: Нет, не переписывать. Мы просто прочли их. И потом попросили: «дайте нам встретиться с замминистра образования и высказать свое мнение».

И чего вы добились? Что сегодня в учебниках записано о Великой октябрьской социалистической революции?

Татьяна Голубева: Как раз это был учебник по Великой Отечественной войне. У нас же очень много людей, которые имеют высшее образование. Особенно мы базируемся на тех людях, которые преподают историю в высших учебных заведениях. Мы просто взяли эти учебники и их проанализировали. Высказали свое мнение, что «вот здесь Вы не правы, здесь не правы, здесь Вы неправильно показали». Были очень серьезные поправки и прислушались к нашему мнению.

А правильно ли, что партия пытается вмешиваться? А завтра БНФ придет и скажет: «Давайте перепишем все по-другому».

Татьяна Голубева: Я прошу прощения, но мы ставили вопрос: не искажать историю, которую мы прожили, которую прожили наши отцы.

Вы так немножко взбодрились, завелись, потому что это касается истории, которую Вы частично прожили. А сейчас молодые люди. Многие из них родились, когда уже не было ни КПСС, ни Советского Союза. Может быть, за ними будущее, ведь будущее зависит не только от знания истории?

Татьяна Голубева: Да. А я ведь начинала с того, что нам не надо преподавать эту историю, мы ее прожили, мы ее видели. Мы видели Советский Союз и видели, каково было при Советском Союзе, почему считались с этой страной, почему мы первые в космос полетели, почему мы первыми начали строить мощные гидроэлектростанции. И сегодня, если смотреть на нашу Беларусь... Вы посмотрите, ведь мы после того, что произошло с 91 года....только в 96 году задержали падение нашего государства.

Историю помнят. Многие молодые люди помнят. Может быть не так, как Вы, что были проблемы, в магазине купить нельзя было ничего. Сегодня, может, цены меняются, но купить можно все. Вы говорите об одном, а я уловил другую мысль. Ведь раньше: в войну победили, за Родину, за Сталина шли, умирали, после войны восстановили, потому что была правящая партия власти. Вот скажите, сегодня у нас нет правящей партии власти, а в России есть, в Украине есть, в США всегда была правящая партия. Может, нам надо создавать (Вы, наверное, скажете, что на базе коммунистической партии) какую-то правящую партию?

Татьяна Голубева: Вы знаете, нам не надо создавать, не надо ее создавать, а надо так, чтобы она сама выросла. Тогда будет толк от этой партии. Правильно говорит президент: «что вы тут сверху мне понасажаете, будете ходить и флагами махать».

Зачем Путину партия «Единая Россия», зачем в Украине партия создана?

Татьяна Голубева: У них же совершенно другое развитие государства. Вы посмотрите, что у них происходит. Если мы сегодня еще спокойно работаем, но пусть нам сегодня тяжеловато, сами, может быть, мы виноваты, но и окружение помогло, что сегодня у нас с долларами и так далее, хотя я без этого доллара жила и буду жить 100 лет. Но здесь другой вопрос. У них же совершенно другие ценности, у них же правит капитал. Уже земли, сырьевые ресурсы, газ, нефть кому-нибудь принадлежат. Что мы не знаем?

А мы не знаем кому.

Татьяна Голубева: Вы не знаете, а я примерно знаю, кому принадлежат. Они уже принадлежат тем людям, которые захватили их в свои руки. У нас же, мы сегодня удержали… Земли у нас государственные, большие мощные предприятия государственные, потому что мы дали им возможность работать. А сегодня пусть изучают и смотрят, как живут на той стороне, как живут те государства, которые имеют только 10%.

«На той стороне» — это в России?

Татьяна Голубева: И в России, и в постсоветских наших республиках, и в странах развитых, как мы говорим, западных странах. В Америке.

В разных странах по-разному все-таки живут.

Татьяна Голубева: Я имею в виду, что живут по отношению к тому, кто имеет все, а кто существует.

Так опыт России нам стоит перенимать или нет? Я не про 7 ноября говорю. Или Китая? Коммунистический Китай сегодня под руководством партии строит капитализм.

Татьяна Голубева: Сказать, что там строят капитализм… Я часто встречаюсь с китайскими товарищами. У нас же был НЭП когда-то. Мы его вводили для чего, когда еще Ленин был? В тот момент надо было это сделать.

Задача была выжить в стране. А Китай скоро проглотит и Америку, и весь мир, настолько экономически развитая страна сегодня.

Татьяна Голубева: Да. В Китае как была коммунистическая партия ведущей и направляющей, так она и осталась. Просто китайцы в свое время правильно сделали. Они пошли по пути реструктуризации экономики. Они посмотрели, что можно отдать. Но самое главное в Китае сегодня, что раздали землю только в собственность, она не их, что ресурсы отдали частным фирмам? Нет. Добывает, да, какая-то фирма, но все у них же в государственной собственности.

У них уже много миллионеров и миллиардеров. И частники. Их партия вырастила.

Татьяна Голубева: Их вырастила партия. Но Вы знаете, как у них? Если украл, то там не разговаривают, а раз — и его нет уже. Почему? Ну, если ты украл, если ты работаешь, если…

Если делишься с партией?

Татьяна Голубева: Нет. Делишься с людьми, народом. Вы сразу «делишься с партией». Партия — это народ у них. У них сегодня, как и у нас было. Ведущая и направляющая.

Это была шутка. Китайские товарищи не должны обижаться. Так скажите, в таком окружении: с одной стороны Украина, где уже не строят социализм, с другой стороны Россия, где давно уже не строят никакой социализм, строят капитализм, или «дикий капитализм», — у нас по-прежнему социально ориентированная экономика, правильно это или нет? Ведь мы вступаем в Единое экономическое пространство, с Россией в том числе. Нам нужно жить по их законам?

Татьяна Голубева: Знаете, если мы начнем жить по их законам, то завтра вообще перестанем существовать, отдадим все и распродадим. Надо спросить у людей, хотят ли они этого или не хотят. Я думаю, что каждый из нас скажет: «Нет, я не хочу. Я не хочу жить так, как в России». Я хочу жить в спокойной стране, где нет этих олигархов, которые свои деньги не трудовому народу отдают. На государственных, извините, сидят трубах, добывают нефть, которую мы когда-то им способствовали — наш полностью был район.

А что ваш коллега Зюганов? Он критикует, но они там не борются с этим. Он и сильно с Путиным не спорит.

Татьяна Голубева: Не надо. Он ставит свою программу. Последнюю его читали, которую он ведет?

Не читал последнюю программу.

Татьяна Голубева: Ну, вот почитайте. Я Вам дам.

Когда Путина Медведев предложил избрать президентом и комментировал это, я не видел, что Зюганов категорически против того, чтобы Путин был президентом.

Татьяна Голубева: Я не могу просто в присутствии телевидения сказать особое мнение москвичей в отношение всех этих дел.

Вам как лидеру коммунистов простят.

Татьяна Голубева: Нельзя, наверное. Я просто хочу сказать, что народ не верит им. Скажу открыто: народ не верит, сегодня они не верят. Пусть даже сегодня тяжело Зюганову, конечно тяжело, он не сможет повернуть все это вспять и начинать все сначала. Было время, когда, наверное, можно было сделать это.

И Зюганов, и Ваш украинский коллега Симоненко — коммунисты, возглавляют компартии, но они не бедные люди. А у Вас нет такого коттеджа, как у Симоненко. Может быть, они уже борются не с богатыми, а против бедности? А мы с чем боремся — с богатством или бедностью?

Татьяна Голубева: Мы боремся за ту программу и выполнение той программы, которая разработана нашим правительством под руководством президента, которая утверждена на наших белорусских собраниях. Сегодня ситуация сложная, я Вам скажу, почему. Потому что мы же не живем под колпаком. Конечно, наша республика зависит от того, куда наша продукция идет, идет или не идет. У нас проблемы, что у нас нет своих газовых труб, то есть газовые трубы есть, а газа нет.

Скоро и не будет.

Татьяна Голубева: Сомневаюсь.

Но мы же продаем «Белтрансгаз». Мы же за председателя комиссии по приватизации. Правильно, кстати, мы делаем?

Татьяна Голубева: Да. Я думаю, что это не главное, что мы продадим кусок этой трубы. Она находится на нашей территории, на нашей земле. Поэтому здесь ничего страшного нет. Раз мы пошли на Единое экономическое пространство, то, конечно, нам надо подстраиваться друг под друга.

Я не вхожу в партию, поэтому наизусть не знаю ваши программы, но у вас среди основных целей (цитирую) — «воссоздание на добровольной основе государственного союза советских народов». Евразийский Союз, идея которого принадлежит то ли Назарбаеву, то ли Путину, в общем-то, и наш Александр Григорьевич поддержал, соответствует этой цели?

Татьяна Голубева: Эта цель давно была записана. Соответствует, конечно.

Так значит Путин — коммунист больше, чем Вы. И Назарбаев. И Лукашенко. Потому что они выполняют программную задачу вашей партии.

Татьяна Голубева: Вы знаете, это хорошо. Если они выполняют, будет программа нашей партии. Значит, нам жить легче будет. Не потому сегодня на нас зубы точит Европа, ведь они все-таки тоже соображают, что такое был Советский Союз, что такое "разошлись все союзные государства сами по себе" и что такое "сегодня происходит сближение". Им это надо? Нет. Когда они ставят в Чехии и Польше свои ракеты. Конечно им это не надо, им же легче тогда нас расстрелять.

На этой неделе у нас проходили большие учения. Показали, что у нас есть, чем ответить на ракеты. Может, нет такого оружия, но есть люди, готовые защищать свою Родину.

Татьяна Голубева: Белорусы всегда были за свою Родину. Пусть сегодня даже внутри есть какие-то распри, но если бы кто-то тронул Беларусь, то, наверное, все бы встали так, что было бы неповадно им.

А дома Вы, когда с мужем разговариваете, с сыном, так же идеи эти отстаиваете? У Вас бывают на кухне политические споры?

Татьяна Голубева: У меня дома, учитывая и сыновей обоих, и невесток, и мужа, чисто коммунистическая ячейка.

Означает ли это, что вы 7 ноября всей семьей сядете за стол и будете отмечать?

Татьяна Голубева: Обязательно.

А первый тост какой будет?

Татьяна Голубева: А первый тост — за Родину!