Таможенный Союз становится реальностью

В декабре Межгосударственный совет ЕврАзЭС на уровне глав правительств примет документы по его формированию.

Об этом сегодня в Минске заявил генеральный секретарь сообщества Таир Мансуров. До 2010 года Беларусь, Россия и Казахстан должны сформировать полноценный союз с единой таможенной территорией, границей и тарифами.

На встрече в Правительстве Беларуси генеральный секретарь ЕврАзЭС акцентировал внимание на активной позиции Президента Беларуси Александра Лукашенко в вопросе формирования Таможенного союза. Поэтому Таир Мансуров для своего первого визита в новой должности выбрал Минск. По его мнению, в 2006 году, когда Беларусь председательствовала в сообществе, шла наиболее плодотворная работа.

