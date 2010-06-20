Таможенный союз – не «Жигули», не надо часто нажимать на газ

На неделе Россия в очередной раз взялась за газовый вентиль, чтобы надавить на Беларусь. В середине года Газпром подсчитал приход-расход и сделал вывод, что наша страна должна за голубое топливо чуть меньше двухсот миллионов долларов. Объявлен ультиматум — утро 21 июня. Хорошо хоть, что не на рассвете 22-го.

Сумма в принципе не очень существенная, однако вопрос этот сразу же был поднят на президентский уровень — Медведев взял ситуацию под свой контроль. Это при том, что обычно именно Кремль называл все «газовые конфликты» «спорами хозяйствующих субъектов».

Уже практически стало традицией, что Россия пытается перекрыть Беларуси газовый вентиль зимой, накануне нового года. Поэтому нынешний ультиматум Газпрома можно назвать внесезонным. На дворе — лето, до отопительного сезона еще далеко, подсчитывать годовой баланс — преждевременно. Впрочем, близится важная дата — 1 июля, запланированный старт Таможенного союза, и есть все основания полагать, что Кремль решил «надавить на газ» и таким образом ускорить подписание Беларусью всех документов. Однако интеграция — это не Жигули: здесь если часто нажимать на педаль газа, то скорее сработает тормоз.

Можно начинать вести летопись углеводородных войн между двумя союзниками. До этого было два ярких эпизода газовых споров, которые вошли в историю. Первая «газовая» прошла в феврале 2004-ого. Вторая «отгремела» в декабре 2006-ого. И вот начинается третья. На неделе президент Медведев и глава «Газпрома» Миллер озвучили ультиматум — пять дней на то, чтобы Беларусь рассчиталась за газ.

Вадим Гигин, политолог, главный редактор журнала «Беларуская думка»:

Российское руководство не готово со своими партнерами разговаривать на равных. Не готово выстраивать партнерский диалог. Сейчас мы строим таможенный союз. Понятная ситуация, понятно, что у каждой из трех стран есть свои интересы — и их надо отстаивать в рамках диалога — как делает РБ — у нас есть свои требования, у РФ — свои, надо договариваться. Но в Москве договариваться не хотят, там привыкли к языку ультиматума, там привыкли к языку давления. Подобный ультиматум, подобные угрозы, что дескать вы нам верните, давайте посчитаем — это фактически переход на язык экономического давления и применения дипломатии карательной энергетики.

С 2008 года цена на газ для Беларуси привязана к биржевой стоимости корзины нефтепродуктов. Тогда стороны договорились, что в течение четырех лет будет применяться понижающий коэффициент, который ежегодно увеличивается для выхода на среднеевропейский уровень цен. Важно здесь, что переход к равнодоходным ценам планировался синхронным. Однако для своих потребителей Россия решила в одностороннем порядке продлить льготные условия. В то время как с Беларуси решила спрашивать по полной программе.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

У нас реального разговора о стратегическом сотрудничестве нет. У нас постоянная ругань из-за денег. Она неизбежна, если мы ориентируемся только на коммерческое сотрудничество. Но если мы будем ориентироваться только на коммерческое сотрудничество, то мы сдохнем вместе. Наша бюрократия, к сожалению, мыслит бухгалтерски. Отсюда все проблемы.В чисто коммерческих отношениях прекрасно себя чувствуют фирмы, а страны в них не выживают.

До запланированного запуска таможенного союза осталось меньше двух недель. Если сроки сорвутся, то это будет удар по имиджу России. Поэтом Кремль решил воспользоваться своим излюбленным оружием — газовым вентилем.

Сергей Чалый, независимый финансовый аналитик:

Что тут удивляет больше всего — во-первых, такая быстрая реакция, фактически, было на следующий день после того, как стало ясно, что таможенный кодекс снят с ратификации парламентом. 5 дней ультиматума, в третьих, смешная сумма — 190 миллионов долларов, вы помните, там украине миллиарды считали в день, тут уже чуть ли «не будут брать - отключим газ». Осталось только сделать это 22 числа ровно в 4 утра, чтобы совсем уже большего маразма добиться в этой ситуации.

По Таможенному союзу позиция Беларуси осталась неизменной. Пошлины на нефть и нефтепродукты должны быть сняты внутри объединения, иначе теряется его суть. Вдобавок к этому, разные цены на ресурсы ударяют по конкурентоспособности отечественных предприятий на открывающемся свободном рынке. Осознавая свою правоту, Беларусь обратилась в экономический суд СНГ. Тем самым Минск не просит каких-то льгот, а пытается повернуть действия Москвы в правовое русло. Ведь взимание пошлин нарушает сразу шесть международных договоров.

Владимир Улахович, политолог:

В России пока не отстроена такая стратегическая международная линия, пока она выглядит, знаете, как подходы такого менеджера среднего звена: прибыль прежде всего. Но стратегическое партнерство нельзя измерить сиюминутной выгодой. Нельзя посчитать с помощью калькулятора. Это же очевидные вещи.

Введение пошлин — шаг недальновидный еще и по той причине, что наносится удар не только по белорусским предприятиям, но и по российским. В частности, экономические потери несут такие компании, как «Комитекс» в Сыктывкаре, «Стеклонит в Уфе», тверской «Полиэфир», «Полимерстрой» в Смоленске, «Сибур-Холдинг» в Санкт-Петербурге и многие другие. В общем списке — более семидесяти организаций.

Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсантъ» (Россия):

Я уверен, что Россия, вступая в торг с Беларусью по Таможенному союзу, заранее предполагала, что она будет шантажировать Беларусь. В том числе нефтью, в том числе газом... Существует устойчивый политический миф, который заключается в том, что экономика Беларуси без доходов от переработки российской нефти близка к краху. Миф основывается на довольно предварительных расчетах того, что потеряет бюджет Беларуси от введения экспортной пошлины. Я напомню, что объем убытков составляет около 2 миллиардов долларов в год. На мою точку зрения, такую дыру в бюджете Беларуси можно компенсировать... Российская сторона считает, что, чтобы избежать коллапса и краха, Беларусь пойдет на уступки, но этого, скорее всего, не произойдет. Это очень жесткий, неприятный, но полностью рядовой коммерческий конфликт.

И здесь самое время вспомнить о том, что Россия пусть и является для нас союзником, однако это не мешает Беларуси строить партнерство с другими странами. Накануне в одесском порту начали разгружать очередной танкер с венесуэльской нефтью. Судно доставило 80 000 тонн черного золота. А через неделю ожидается прибытие еще одного латиноамериканского транспорта.

Алексей Адашкин, Людмила Орлова и Сергей Курков.