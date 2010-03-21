Таможенная тройка: как есть и что будет?

Союзная энергетика – одна из ключевых тем встречи Сергея Сидорского и Владимира Путина. На неделе премьеры приехали в Брест на очередное заседание Союзного Совмина. В формате «двойки» не обошлось, конечно, и без вопросов формирования Таможенной «тройки».

И здесь ответов не так много, как хотелось бы. Хотелось бы Беларуси и Казахстану. О мнении наших партнеров в Астане можно прочитать ЗДЕСЬ. А пока о российской позиции. Уже подводя итоги брестских переговоров, Путин не упустил возможности, отвечая на вопросы журналистов перед телекамерами, напомнить нам об экономической поддержке со стороны России.

Интересы союзной двойки и таможенной тройки в последнее время стремительно пересекаются. Так случилось и на заседании Совмина Союза Беларуси и России в Бресте. Начинали говорить о союзной экономике и тут же вспоминали таможенную тематику. И наоборот.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Предыдущий год был сложным и для российской, и для белорусской экономики. Но нам удалось выдержать серьезные испытания финансового кризиса. Мы вышли с потерями, которые были значительными для нашего торгового товарооборота – более 30%, а Беларусь потеряла с Российской Федерацией в экспорте более 36%. Поэтому, есть все, для того, чтобы обсудить вопросы, которые дадут возможность нарастить взаимный товарооборот и максимально сблизить потенциал наших экономик.

Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации:

– Белоруссия всегда была, есть и будет не просто стратегическим партнером, нашим особым партнером во всех смыслах. Нас связывают так много различных интересов, что их даже все не перечислить.

Брест становится внешней границей Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. Потому премьерам показали, как действует западный форпост на границе нового объединения. Пост Козловичи-2 – современный пункт пропуска. Здесь с помощью уникального оборудования могут быстро обнаружить нелегальный груз. В тот же день задержали контрабанду наркотиков. Путина впечатлила работа белорусских таможенников и пограничников.

Владимир Путин:

– Была задержана партия наркотических средств, снятая с поезда «Варшава-Москва». Явно груз предназначался для потребителей в Российской Федерации. Вот это – конкретный вклад в нашу общую работу.

Уже после Совмина, где приняли прогнозный баланс топливно-энергетических ресурсов на 2010 год и отметили эффективность антикризисного плана, сам Путин слегка впечатлил всех неожиданной ремаркой в конце пресс-конференции. Вдруг после того, как вопросы журналистов к премьерам закончились, он-таки вспомнил, что еще хотел сказать.

Владимир Путин:

– Мы продолжаем поддерживать экономику Беларуси за счет достаточно дешевого энергетического сырья. Это хорошо известно, это не закрытые цифры. Сегодня, в первом квартале текущего года, Белоруссия получает газ по 169 долларов за 1000 кубов, а соседняя Украина по 304.

Цена газа – не секрет, цифра давно известная. Но в российском руководстве очень любят это рефрен – как мы поддерживаем соседнюю Беларусь. В республике не скрывают – рассчитывая на льготы готовы сами идти на встречу. Например, строить тот же Таможенный союз. Привлекательный для белорусов исключительно с условием беспошлинной поставки энергоресурсов.

Сергей Сидорский:

– Что касается 1 июля текущего года, мы стоим на той позиции, что мы должны до этого времени принять достаточные меры, с тем, чтобы выйти на развитие подписанного протокола. И, в принципе, с созданием Единого экономического пространства, уйти от изъятия всяких пошлин в ЕЭП.

В условиях Таможенного союза иномарки – чувствительная позиция для белорусской стороны. Вопрос с пошлинами на них пока открытый. И активно обсуждается гражданами. Рынок авто упал. Но даже акулы отечественного автобизнеса скрепя сердцем, но соглашаются на такие потери в счет будущей выгоды.

Александр Скулович, директор автоцентра:

– Точек зрения достаточно много, по той же нефти, по грузовым автомобилям. Если бы это в республику привело бы больше денег, я думаю, наши люди привыкли бы к повышению стоимости автомобилей. В итоге, рост рынка был бы, народ стал бы богаче, я надеюсь.

Илья Прохоров, помощник генерального директора автомобильного холдинга:

– Белорусы уже хорошенько проездили на хороших автомобилях, им тяжело будет вернуться назад и пересесть на жигули, или пусть даже это сейчас называется не жигули а лада-калина, или еще что-то, но в любом случае, конкуренции иномаркам они не составляют. Поэтому вариант, что белорусы будут покупать жигули, на что, может быть, надеется российское правительство, он маловероятен.

Федор Сухов, инженер:

– Надо сесть просто в автомобиль импортного производства и в автомобиль российского производства, тогда действительно почувствуешь разницу – комфорт, безопасность.

Эксперты сделали вывод – экономическая зависимость от России чревата большими проблемами. Из-за непродуманной политики властей рынок этой страны нестабилен, импорт сокращается. Справиться с проблемами даже такой державе как Россия, с ее богатым запасом углеводородов, не всегда под силу.

Вот что пишут в российской прессе: «Тенденция развития страны, заложенная либеральными реформаторами 90-х годов, не изменяется. Сегодня Россия – это страна, в которой правит бал олигархический капитал: он задает правила игры, при которых сказочно богатеют состоятельные и быстро нищают малообеспеченные».



Между тем, такие сырьевые страны как Казахстан или Азербайджан практически в этих же условиях не только сохранили, но и увеличили экономический рост. Многие страны постсоветского пространства стараются защитить себя и переориентироваться на другие рынки. Например, китайский или латиноамериканский. У России это вызывает бурную реакцию. Разве что изменой не называют.

Наталья Бреус, телекомпания СТВ.