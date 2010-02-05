Талисман чемпионата мира по хоккею 2014 года не разработан до сих пор

Сергей Сидорский недоволен подготовкой к чемпионату мира по хоккею 2014 года.

Запланированные мероприятия в срок не выполняются. Большие претензии к информационной работе Министерства спорта и туризма. Мало пиара, считают в Совмине. Логотип состязания известен только узкому кругу людей, а талисман и вовсе не разработан. Даже на сайте спортивного ведомства нет данных о проведении чемпионата.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Символика нужна была для того, чтобы начать раскручивать информационный портал, чтобы в мире все чувствовали, что в Беларуси в 2014 году будет чемпионат мира, чтобы инвесторы начали бороться за право стать участниками чемпионата мира.

А вот план подготовки городской инфраструктуры уже разработан. Речь о строительстве в Минске транспортных развязок и спортивных объектов. Таких, как Арена в районе Чижовки и легкоатлетический комплекс на Радужной. А число гостиничных мест к 2014 году увеличится вдвое.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

– Это благополучная ситуация с подготовкой чемпионата мира по хоккею, она стимулирует на ускорение темпов реализации наших планов по развитию гостиничной сети Минска. Мы верим в то, что наш город будет с каждым годом все более востребован для всех людей мира.