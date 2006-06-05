Таким <гостям> в Крыму не рады

Группа американских военных, прибывших в Крым для участия в учениях, так и не смогла попасть на полигон в районе поселка Старый Крым. Как сообщают информагентства, участники акций протеста против военного присутствия США на полуострове блокировали все подъезды к полигону, в результате чего американцев пришлось отвезти в Алушту и разместить в одной из местных гостиниц. К протестующим жителям Феодосии присоединились жители Донецка, Днепропетровска, Запорожья, Одессы. Груз, который доставили американские военные корабли в Феодосию, до сих пор не растаможен. Контейнеры разрешат вскрыть только после того, как Верховная Рада на заседании 7 июня одобрит решение о проведении учений. Несмотря на то, что решения парламента еще нет, подготовка к учениям идет полным ходом.

Фото Reuters.