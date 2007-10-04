Тайны двора Верховной Рады

Партия Регионов ведет тайные переговоры с "оранжевыми" по поводу создания коалиции в парламенте.

Это сегодня - главная новость в Украине. Надежды журналистов на то, что регионалы и представители блока "Наша Украина - Народная самооборона" как было неофициально заявлено, встретятся в Верховной Раде, так и не оправдались. Однако представитель партии регионов подтвердил, что политические консультации все-таки ведутся. Правда, не уточнил - с кем.

Глава же блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий Луценко заявил, что ни о каких переговорах о создании коалиции с партией регионов он даже не знает. С его точки зрения такой союз невозможен в принципе.

Напомним, 3 октября Виктор Ющенко призвал все политические силы страны, пришедшие в парламент, сесть за стол переговоров. Вполне возможно отсюда и родились сегодняшние слухи о возможном объединении двух партий власти. Однако если предположение воплотится в жизнь, уйти в оппозицию придется блоку Юлии Тимошенко. Ранее она заявила, что ни о какой широкой коалиции с участием регионов и коммунистов даже думать не будет. А скорее останется в парламенте на прежней позиции, то есть в оппозиции.