«Тайна» двух дронов – почему латвийские власти боятся признать очевидное?

Как два беспилотника развалили латвийское правительство? Почему министр обороны лишился кресла после того, как сказал правду? И почему ради политического имиджа Киева Рига готова жертвовать безопасностью жителей Латгалии и собственной коалицией? Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич:

Половина четвертого утра. 7 мая. Улица Комунала, Резекне, восток Латвии. Над нефтебазой East-West Transit что-то падает, вспыхивает, тлеет. Площадь – 30 квадратных метров. В резервуарах – пусто. Повезло. Или просто так вышло. Всего дронов было два. Оба рухнули на территории Латгалии в ночь с 6 на 7 мая. Оба зашли со стороны России. Но Россия их не запускала. Над восточной Латвией – 50-километровая запретная зона вдоль российской границы. Истребители НАТО дежурят исправно. Только система обнаружения военных дронов в ту ночь промолчала. Сигнал тревоги на мобильные телефоны жителей пришел примерно через час после того, как все уже случилось.

Роман Протасевич:

Занятия в школах Резекне, Резекненского, Лудзенского и Балвского краев отменили утром 7 мая. Постфактум. Дети проснулись, оделись, а потом узнали, что идти некуда, потому что рядом уже тлела нефтебаза и вопила сирена. Первым к прессе вышел министр обороны Андрис Спрудс. Сказал честно: дроны, по предварительным данным, украинские. После этого к камерам вышла премьер-министр Эвика Силиня. И произнесла фразу, которая войдет в историю латвийской политики.

Эвика Силиня, премьер-министр Латвии:

И нам нужно быть готовыми к тому, что подобные инциденты будут повторяться. Мы поддерживали Украину и будем продолжать это делать, и Украина имеет право защищаться. Но нужно помнить, кто агрессор, – это Россия. Поэтому сейчас мы не можем сказать, кто именно направил этот дрон. Ответственные службы работают, и я ожидаю, что в ходе соответствующих проверок они постараются это выяснить.