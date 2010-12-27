Тадеуш Кондрусевич: Католическая церковь в Беларуси еще нуждается в помощи из-за границы

Римско-католическая церковь в Беларуси в последние годы заметно усиливает свое влияние. Мы были свидетелями встреч Президента Беларуси с Папой Римским, а также со вторым лицом Святого престола — Тарчизио Бертоне. В минувший четверг с кардиналом Бертоне встретился и министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов. Известно, что готовится к подписанию соглашение между белорусским государством и Святым престолом. Гость в студии — глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Ваша Экселенция, сколько, по вашим подсчетам, белорусов отмечают католическое Рождество?

Тадеуш Кондрусевич: Все католики отмечают Рождество, и не только они: у нас очень много смешанных семей, часто люди другой конфессии приходят в храм. А потом, на православное Рождество — наоборот. Людей всегда очень много. Те богослужения, которые я совершал, показывают то, что люди любят этот праздник.

В католической церкви он носит не только религиозный, но и культурный характер. Колядные песни, пусть они и религиозны, имеет свой культурный колорит. Люди ходят по домам, ходят в гости, приглашают в гости к себе. Это церковно-народный праздник.

Верующих католиков примерно 15% в Беларуси. Беларусь — светское государство, но, поскольку православных верующих около 80%, иногда говорят, что Беларусь — православная страна. Не ущемлена ли католическая церковь?

Тадеуш Кондрусевич: У нас очень хорошие отношения с православной церковью. Особенно они развиваются в последнее время. Ведь это завет нашего Господа — «да будут все едины». Он перед своей смертью молился об этом, и это завет для каждого из нас. С 18 по 25 января проводится Неделя молитв о единстве христиан, и в конце этой недели, в субботу, мы приглашаем в наш кафедральный собор представителей других конфессий. Они охотно приходят, иногда со своими хорами, и их лидеры обращаются к народу со своими проповедями. Мы вместе молимся, это наша задача.

Сегодня мир очень сложен, в нем так много секулярных вызовов, на которые одному ответить очень трудно. Даже, может быть, невозможно. Надо объединяться, это понимают все, и этот диалог развивается.

Я припоминаю случай из своей биографии, это, наверное, было лет двадцать назад: на Дальнем Востоке России брал интервью у православного архиепископа. Тогда он обронил фразу: «Католики, аки волки, пришли на нашу землю». Когда я приехал в Беларусь и увидел, насколько мирно уживаются все конфессии, я был просто поражен. Это результат белорусской истории, белорусского менталитета или власть тоже предпринимает какие-то шаги, чтобы уравновесить церкви?

Тадеуш Кондрусевич: Я думаю, здесь есть очень много аспектов. Во-первых, при большинстве православного населения в Беларуси, католическая церковь присутствует здесь более тысячи лет. Во-вторых, у нас осень много смешанных семей. Понятно, что в такой семье находят общий язык и стараются уважать традиции друг друга.

Также, несомненно, те усилия, которые предпринимают священники и епископы, для развития этого диалога. Богослужения — на Пасху, на Рождество — это большие торжества, и всегда на этих торжествах в нашем храме присутствуют представители православной церкви. И не только православной. И когда в православной церкви большие богослужения, мы тоже на них присутствуем. Люди это видят, людям это очень нравится. Я отслужил 16 лет в России, я помню, как люди говорили: «Как хорошо, когда мы видим вас вместе, когда вы говорите одним и тем же языком об одних и тех же проблемах». И сегодня надо об этом говорить.

И усилия, предпринимаемые государством, этого нельзя не заметить, которые направлены на то, чтобы не было бы религиозной войны — не дай Бог, это была бы катастрофа. Эти усилия предпринимаются, чтобы конфессии, религии жили между собой в дружбе и согласии. Да, у нас разные традиции, у нас разные календари. Но эта разница — это не разница в вере. Мы сегодня отмечаем торжество воплощения Бога, и наши православные братья через две недели будут отмечать это же торжество. Один и тот же Господь, один и тот же воплотившийся Сын Божий. Один и тот же Спаситель мира.

Конечно, в истории бывало разное. И в семье разное бывает. Но нужно стремиться к преодолению этих разногласий. И сегодня я очень рад, что мы находимся ена этом пути.

Мы видим, что контакты католической церкви и государства участились. Мы помним встречу Папы Римского Бенедикта XVI с Президентом Беларуси, потом Александр Лукашенко встречался с госсекретарем Тарчизио Бертоне. И буквально на дня кардинал Бертоне встречался с министром иностранных дел Беларуси. Говорит ли это о том, что католическая церковь усиливается? Или возникли какие-то вопросы, которые нужно решать ближе?

Тадеуш Кондрусевич: Во-первых, надо понимать то, что церковь, хоть и не от сего мира, но в этом миру. И она должна жить проблемами этого мира, и пытаться решить эти проблемы, помочь обществу. Католическая церковь в своей социальной доктрине проповедует истину об автономии церкви и государства — каждый действует в своей сфере. Но и церковь, и государство — для человека. И тут наши идеи сходятся.

Но можно ли говорить о том, что отношения католической церкви и белорусского государства как-то улучшились?

Тадеуш Кондрусевич: Они, несомненно, развиваются. Мы сегодня решаем очень много вопросов: это и вопросы жизнедеятельности церкви, ее развития в Беларуси, вопросы оказания гуманитарной помощи людям — знаем, что Мальтийской орден очень сильно задействован в этом, благотворительная организация «Каристас», другие благотворительные организации. Есть вопросы, которые нужно решать. Также идет работа по подготовке соглашения между Республикой Беларусь и Ватиканом.

Что предусматривает это соглашение и что изменится после его подписания?

Тадеуш Кондрусевич: Поскольку оно еще не подготовлено, мне трудно об этом сказать. Это будет рамочный договор между государствами — Беларусью и Ватиканом. Это не договор между католической церковью в Республике Беларусь и Республикой Беларусь, это договор между двумя субъектами международного права. В рамках этого договора предусмотрено, что потом уже католическая церковь в Беларуси, имея соответствующее разрешение Ватикана, будет подписывать соглашения с различными субъектами Республики Беларусь: министерствами, ведомствами и так далее.

Например, необходимо нормальное пастырское попечение больных Да, в больницу всех пускают, все хорошо. Но можно было бы, например, сделать часовню — она могла бы быть и экуменической, для католиков, для православных. Это только пока предложение. Но пока у нас нет еще договора с Министерством здравоохранения. Необходимо пастырское попечение заключенных. Ошибся человек, сломался, совершил преступление — тем не менее, нужно дать ему возможность вернуться к нормальной жизни. Я бывал в тюрьмах и в России, и в Беларуси — видно. Что человек кается, ему нужно помочь. Нужны и часовня, и священник. Да, нас сегодня пускают, но для этого я договариваюсь с властями, чтобы дали разрешение.

Нужны договоры с Министерством культуры, с Министерством образование, по развитию благотворительности. Это улучшило бы правовую базу работы присутствия католической церкви в Беларуси.

Все существующие спорные вопросы это соглашение тоже решит? Например, бывали споры по приглашение иностранных священников в Беларусь.

Тадеуш Кондрусевич: Я ещё не знаю, каким будет окончательный вариант этого соглашения, но сейчас, по крайней мере, в моей епархии все работающие священники-иностранцы получили продление визы.

Мы готовим своих священников. Если 20 лет назад у нас было только около 60 католических священников, то сегодня их около 290. Но этого ещё мало, мы ещё нуждаемся в помощи из-за границы. Каждый третий приезжает из Польши.

Кроме подготовки священников Вы, наверное, заинтересованы ещё и в строительстве храмов. Насколько я слышал, только в Минске три новых костела будут строить.

Тадеуш Кондрусевич: Проблема Минска следующая — это мегаполис, почти два миллиона людей. Мы считаем, что коло 300 тысяч из них — католики. У нас есть только четыре храма, и все они находятся в центре города. Но сколько в центре людей? Все живут в новых спальных микрорайонах. Поэтому нужны храмы в этих микрорайонах. Как сегодня говорят в Москве — «храмы шаговой доступности». Мы будем стараться, чтобы в каждом районе был такой храм, поэтому три, или пять, или десять — это вопрос времени и развития. Но храмы нужны.

Был такой интересный эпизод: в первый день после выборов президент проводил пресс-конференцию, и присутствовавший в зале граф Прушинский сказал, что необходимо срочно вернуть один из костелов — костёл святого Юзефа. Возникают ли какие-то проблемы по возврату храмов?

Тадеуш Кондрусевич: Невозвращённых храмов остались единицы по Беларуси. Один из них — храм святого Иосифа. Но речь здесь идёт не только о нём, речь идёт о всём комплексе. Сегодня в храме находится архив, когда он выедет — мы не знаем. Я сторонник мягких решений, не то, что рубить сегодня — там люди работают, нужно подготовить помещение. Поэтому здесь нужно учитывать обоюдные интересы.

Но самая большая проблема — это бернардинский монастырь, который находится рядом. Это намоленное место, где люди молились веками. Конечно, долгое время он был закрыт, использовался для других целей. Мы могли бы открыть там учебный центр. В конце концов, Минск заслуживает того, чтобы здесь была семинария. Есть и в Гродно, и в Пинске, но в Минске нет семинарии. Нет проблем, нам дадут землю для того, чтобы её построить, или какое-то здание…

…но вы хотите в намоленных местах, в центре?

Тадеуш Кондрусевич: Намоленное место есть намоленное. Я не говорю, что там должна быть именно семинария. Или, скажем, богословская школа. Рядом — православная академия. Вы сами начали разговор о хороших экуменических отношениях. Папа Иоанн Павел II говорил, что Европа должны дышать двумя лёгкими, в духовном смысле — восточным христианством и западным христианством. Это был бы очень хороший пример.

В некоторых местах мы просто не обращаемся, потому что нет верующих — деревня вымерла.

Иногда говорят о том, что белорусская власть, улучшая отношения с католической церковью, хочет таким образом улучшить отношения с Западной Европой.

Тадеуш Кондрусевич: Каждый думает, что он волен. Но нужно развивать эти отношения, и отношения должны быть многовекторными. И если мы можем в этом помочь, то мы должны это делать.

Не могу не спросить: как Вы оцениваете выборы Президента Беларуси, которые прошли неделю назад?

Тадеуш Кондрусевич: О выборах заявляет Избирательная комиссия. Результаты ясны — переизбран Президент Лукашенко.

Посол Святого престола поздравил на этой неделе Александра Лукашенко.

Тадеуш Кондрусевич: Поздравил — значит, поздравил. Мы всегда поздравляем с праздниками, с какими-то событиями.

Логично сейчас будет поздравить с Рождеством наших телезрителей. Что бы Вы хотели им сказать?

Тадеуш Кондрусевич: Хочу поздравить и католиков, и всех других христиан, которые сегодня вместе с нами празднуют это торжество, с этим спасительным и радостным праздником. Сегодня мы склоняемся над Вифлеемскими яслями. Сегодня мы размышляем о тайне Боговоплощения, тайне пришествия в мир Спасителя, тайне пришествия в мир Бога, который предстал перед нами, перед человечеством с человеческим лицом, с человеческим сердцем. И заговорил человеческим языком. Он оказался на расстоянии вытянутой руки. Это величайшая любовь Бога к человеку. Не зря Рождество называют поцелуем Неба с Землёй. И на эту любовь мы должны ответить так же — любовью к Богу, любовью к ближнему. Чтобы Христос родился в наших сердцах и в наших душах. Чтобы наши сердца и души, наши семьи, а через них и наше общество стали Вифлеемом нашего времени.

Наш великий соотечественник Адам Мицкевич сказал: «Веришь, человек, что Бог родился в Вифлеемских яслях, но беда тебе, если он не роится в твоём сердце». Пусть такой беды не будет, пусть всегда Христос рождается. С праздником, с Рождеством Христовым и с наступающим Новым Годом!