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Сверили позиции и обменялись опытом

08 июня 2006 11:23
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Политику в социально-трудовой сфере обсудили в Минске специалисты Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Украины. В работе международного семинара,  проводимого в  рамках Года Содружества Независимых Государств, принимают участие представители  отраслевых министерств и ведомств этих стран,  а   также    члены Межпарламентской   Ассамблеи   государств-участников    Содружества, Исполкома СНГ.

В центре внимания  участников семинара - актуальные проблемы  совершенствования политики  оплаты  труда,  демографической безопасности,   занятости населения и реформирования системы  социальной поддержки, а также новые подходы к развитию пенсионных  систем и вопросы охраны труда.

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