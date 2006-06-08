Сверили позиции и обменялись опытом
Политику в социально-трудовой сфере обсудили в Минске специалисты Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Украины. В работе международного семинара, проводимого в рамках Года Содружества Независимых Государств, принимают участие представители отраслевых министерств и ведомств этих стран, а также члены Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества, Исполкома СНГ.
В центре внимания участников семинара - актуальные проблемы совершенствования политики оплаты труда, демографической безопасности, занятости населения и реформирования системы социальной поддержки, а также новые подходы к развитию пенсионных систем и вопросы охраны труда.