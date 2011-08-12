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Сведения о поставках белорусского оружия пакистанским террористическим группировкам – фальшивка

12 августа 2011 18:42
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Комитет государственной безопасности Беларуси опровергает эту информацию.

По словам оперативников, такие попытки дискредитировать имидж Беларуси принимаются систематически, но еще ни один раз не подтвердились. В отношении лиц, распространяющих ложную информацию, будут приниматься соответствующие меры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Антонович, начальник Центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:
Созданная в Республике Беларусь национальная система экспортного контроля товаров двойного назначения, в которую входит Комитет государстенной безопасности, полностью соответствует решениям Совета безопасности ООН и обеспечивает соблюдение международного законодательства в сфере торговли оружием. По этому КГБ Республики Беларусь, в соответствии с белорусским законодательством и международными обязательствами, предпримет все необходимые меры для защиты интересов Республики Беларусь.

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