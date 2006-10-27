Сведения о доходах кандидатов в депутаты местных Советов подсчитают и обнародуют

Такое решение приняла Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

Избиратели будут ознакомлены с суммой годового дохода и перечнем имущества потенциальных народных избранников.

На местных выборах кандидатам в депутаты телевизионный эфир не полагается. Вместо этого им предложат выступить на радио в течение пяти минут. Правда, как показывает практика, многие этим правом не пользуются.

В голосовании смогут принять участие и граждане, приговоренные к аресту. Таких по данным на 1 сентября более полутора тысяч человек. 1% избирателей придут на участки с российским паспортом. Граждане союзного государства, постоянно проживающие в нашей стране, не только имеют право голоса на местных выборах, но и могут быть избранными.

Присутствие международных наблюдателей на предстоящих выборах не планируется. Политические партии пока не высказывают большого интереса к кампании. 22 тысячи 641 депутатский мандат - такова ставка предстоящей кампании. На одно кресло будет претендовать несколько кандидатов. Статус народного избранника по-прежнему пользуется большой популярностью. Жалоб по поводу формирования избиркомов в ЦИК не поступало. В целом избирательная кампания идет спокойно.